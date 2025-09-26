#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Финансы

Финрегулятор оценил влияние климатических рисков на казахстанские банки

Влияние климатических рисков на банки, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 11:50 Фото: сгенерировано ИИ
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка завершило первое климатическое стресс-тестирование банковского сектора за 2024 год. В анализе участвовали 11 банков, на долю которых приходится 85% активов банковской системы.

Тестирование охватывало трехлетний горизонт и два сценария.

"В рамках анализа были рассмотрены физические и переходные риски. К физическим отнесены последствия глобального потепления, проявляющиеся в засухах, экстремальной жаре и наводнениях. Переходные риски связаны со снижением спроса на казахстанский экспорт в условиях декарбонизации, ужесточением экологических стандартов и влиянием трансграничного углеродного механизма ЕС (CBAM)", – сообщили в АРРФР.

Базовый сценарий предполагал выполнение климатических мер и ограничение роста температуры до 1,5°C. В этом случае негативные последствия были бы умеренными, а у страны оставалось бы время для адаптации и модернизации экономики.

В стрессовом сценарии предусмотрен рост температуры до 3°C при недостаточности мер по сокращению выбросов. В результате ожидаются более тяжелые климатические явления и усиление международных ограничений, что может привести к снижению совокупного капитала банков с 17,4% до 14,2%.

"Основное давление формировалось за счет роста кредитного и рыночного рисков, при этом уровень достаточности капитала оставался значительно выше минимальных требований. Методология включала индивидуальный подход для оценки воздействия климатических факторов на отрасли и заемщиков, а также портфельный – для агрегированной оценки влияния макроэкономических факторов", – добавили в АРРФР.

Результаты показали, что наибольшие риски приходятся на портфель крупных корпоративных заемщиков. Доля кредитов с высоким уровнем риска (стадия 2) выросла с 2,6% до 21,2%, а доля проблемных кредитов (стадия 3) – с 10,5% до 15%. При этом вероятность дефолта по займам стадии 1 увеличилась с 4% до 5,6%. Основной рост резервов пришелся на отрасли строительства (41%) и обрабатывающей промышленности (21%).

В коллективных портфелях рост доли проблемных кредитов отмечается в сегментах малого и среднего бизнеса (+5,6 п.п.), а также потребительского кредитования (+8,2 п.п.).

"Проведенное климатическое стресс-тестирование позволило комплексно оценить, как глобальные климатические изменения и политика декарбонизации могут отразиться на устойчивости банковской системы. Полученные результаты подтвердили, что сектор обладает достаточным запасом прочности для адаптации к возникающим рискам", – отметил первый замглавы АРРФР Тимур Абилкасымов.

Подробный отчет с результатами исследования доступен на сайте Агентства.

Айсулу Омарова
