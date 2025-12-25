Предпосылок для банкротства банков в Казахстане нет – АРРФР

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах Сената 25 декабря 2025 года дала оценку банковской системе Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова считает банковскую систему Казахстана устойчивой, стабильной и надежной.

"Запас капитала в банковской системе сформирован значительный, он составляет 2,7% при минимальном уровне в 8%. Поэтому имеется большой запас капитала ликвидности, предпосылок для банкротства банков не имеется", – добавила она.

По ее данным, вся система надзора сейчас ориентирована на то, чтобы предотвращать возможность появления рисков для банковской системы. Для этого проводится ежегодная оценка качества активов, оценивается кредитный портфель банков и на ежегодной основе формируются соответствующие провизии по выявленным убыткам.

"Мы также проводим надзорное стресс-тестирование на анализ устойчивости банков в стрессовых ситуациях. Кроме этого, проводится надзорная оценка – оценивается бизнес-модель банка, оценивается его корпоративное управление и другие риски. На основе этой оценки мы ежегодно для банков определяем надзорную надбавку капитала, чтобы предотвратить банкротство", – пояснила глава АРФФР.

При этом она отметила, что господдержка не оказывается банкам, которые уже являются банкротами, – это запрещено. Такие банки, заявила Мадина Абылкасымова, подлежат ликвидации.

"У нас сейчас девять банков находятся в процессе ликвидации. По ним лицензии были отозваны в период с 2007 по 2021 год. Господдержка ранее была оказана только банкам, которые имели возможность восстановить свою финансовую устойчивость. У нас была разработана программа финансовой устойчивости в 2017 году – в ее рамках господдержка была оказана на сумму 1,8 трлн тенге шести банкам, из них три банка уже полностью вернули эту поддержку раньше срока на сумму 738 млрд тенге. Остальные банки также раньше срока – три банка планируют данную господдержку погасить", – резюмировала Мадина Абылкасымова.

