Насколько казахстанские банки готовы к кризисам

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка завершило очередное надзорное стресс-тестирование банковского сектора, впервые опубликовав отчет по его результатам. Как оценивается готовность казахстанских банков к кризисам, рассказал Zakon.kz банковской аналитик Иван Мойсов.

В 2023 году проверку прошли 11 казахстанских банков, составляющих 84% общих активов и 85% ссудного портфеля банковского сектора страны. Как оценивали готовность банков к кризисам? Какие сценарии рассматривали специалисты? Об основных результатах и дальнейшем развитии надзорных процессов рассказал директор Департамента банковской аналитики и стресс-тестирования АРРФР Иван Мойсов.



– Иван Борисович, надзорное стресс-тестирование проводится ежегодно. Начиная с 2022 года, стресс-тестированием покрыто более 80% активов банковского сектора. Расскажите, как изменилась готовность банков к кризисам?

– Стресс-тестирование в банковском секторе стало одним из основных инструментов управления рисками, особенно после глобальных финансовых кризисов 2007-2008 годов и пандемии COVID-19. Эти события показали, что традиционные методы управления рисками, основанные на ожиданиях, не всегда адекватно готовят банки к внезапным шокам. Стресс-тестирование теперь используется для моделирования кризисных ситуаций, позволяя агентству и банкам оценить, как различные негативные сценарии могут повлиять на их финансовую устойчивость.

Первое стресс-тестирование, проведенное в 2020 году, было направлено на оценку влияния пандемических ограничений на банковский сектор страны. Тогда были заложены основы для будущей модели надзорного стресс-тестирования. Основываясь на международном опыте, было принято решение проводить стресс-тестирование банков ежегодно с трехлетним временным горизонтом прогнозирования. Это позволяет учитывать изменения в балансах банков и экономике, а также охватывать периоды экономического спада и восстановления.

За три года проведения надзорного стресс-тестирования наблюдается улучшение процессов и моделей в банках второго уровня, в том числе повышается квалификация их сотрудников. Регулярно проводимые обучающие сессии и ежегодные конференции по вопросам стресс-тестирования и оценки качества активов (AQR) позволяют нам делиться наблюдениями и предоставлять обратную связь банкам.

Что касается готовности сектора к кризису, оценка эффектов на балансы банков показывает стабильную динамику и даже улучшение. Если в 2022 году совокупная достаточность основного капитала банков – участников надзорного стресс-тестирования после учета результатов AQR упала на 2,7 процентных пункта (с 15,9 до 13,2%), то в 2023 году снижение составило только 1,2 процентных пункта (с 15,1 до 13,9%).

По состоянию на 1 мая 2024 года по всей системе коэффициент достаточности основного капитала составил 18,9%, что значительно выше норматива в 7,5%. Это подчеркивает, что казахстанский банковский сектор обладает значительным запасом капитала для поглощения возможных убытков даже в условиях реализации стрессового сценария.

В 2023 году Международный валютный фонд и Всемирный банк провели программу оценки финансового сектора (FSAP). В рамках этой программы эксперты МВФ также провели стресс-тестирование, которое подтвердило стабильность и высокую капитализацию банков, совокупная достаточность капитала банков – участников стресс-теста была снижена с 17,9 до 13%.

– Какие основные риски рассматриваются в стресс-тестировании, и как они могут повлиять на устойчивость банковского сектора?

– Основной целью агентства при проведении стресс-тестирования является гарантия того, что банки располагают достаточным капиталом и ликвидностью для покрытия потенциальных убытков. Этот процесс охватывает два ключевых аспекта: стресс-тестирование рисков капитала и риска ликвидности. Тестирование капитала направлено на оценку способности банка справиться с неожиданными убытками в экстремальных экономических условиях, в то время как тестирование ликвидности оценивает способность банка удовлетворить краткосрочные финансовые обязательства, особенно в случае массового изъятия средств вкладчиками.

Оба типа тестирования дополняют друг друга и играют важную роль в обеспечении устойчивости банковского сектора. Недостаточный уровень капитала может усилить проблемы с ликвидностью, что, в свою очередь, может вынудить банк продавать активы по заниженным ценам, ухудшая его финансовое состояние.

Отчет о результатах надзорного стресс-тестирования 2023 года, опубликованный агентством, подробно описывает результаты стресс-тестирования рисков капитала банков. Важнейшими рисками, учитываемыми в тестировании, являются кредитный и рыночный риски.

Для оценки кредитного риска с помощью своих моделей банки анализируют, каким образом кризисная ситуация, описанная в сценарии, повлияет на заемщиков банка и как в конечном итоге изменится кредитный портфель. Рыночные риски оцениваются через переоценку облигаций, недвижимости и других активов на балансах банков, имеющих рыночную стоимость.

Несмотря на снижение доходов банков в стрессовых условиях, чистые процентные и непроцентные доходы частично компенсируют потери от рыночных и кредитных рисков. Если сравнивать надзорное стресс-тестирование 2022 и 2023 годов, то кардинальных изменений во влиянии рисков на балансы банков не произошло. По итогам 2023 года кредитный риск привел к снижению достаточности основного капитала на 5,2 процентных пункта, а рыночный риск – на 2,4 процентных пункта, тогда как доходы помогли снизить общие риски на 6,6 процентных пунктов.

Что касается риска ликвидности, то агентство уделяет особое внимание оценке этого риска, проводя анализ с более повышенной частотой – ежеквартально. Это обусловлено тем, что ликвидность банка может меняться очень быстро и внезапно, что требует более оперативного внимания. В связи с его краткосрочной природой и значимостью для финансовой стабильности банков агентство планирует до конца 2024 года разработать и внедрить специализированное стресс-тестирование для оценки риска ликвидности, которое будет осуществляться по формату Top-Down.

– Как разрабатываются сценарии для проведения стресс-тестирования? Какие данные используются для этого? На какой период составляется прогноз?

– Сценарии для надзорного стресс-тестирования агентство разрабатывает совместно с Национальным банком. Для всех банков разрабатываются единые сценарии, что обеспечивает объективность и сопоставимость результатов банков, в том числе и для сравнения с результатами проверочных моделей агентства. Для надзорного стресс-тестирования всегда разрабатываются базовый и стрессовый сценарии.

Базовый сценарий основан на консенсусе прогнозов от ведущих международных и казахстанских организаций, таких как МВФ, Всемирный банк, Министерство экономики и других. Он отражает ожидаемое развитие экономики в нормальных (не кризисных) условиях. Базовый сценарий служит ориентиром для проверки амплитуды воздействия стрессового сценария, который, в свою очередь, моделирует гипотетический экономический кризис с целью оценки того, насколько хорошо банки подготовлены к экстремальным условиям.

Так, если в базовом сценарии надзорного стресс-тестирования 2023 года прогнозировался рост реального ВВП Казахстана в диапазоне 3,9-4,2%, то в стрессовом сценарии он снижался на 2,4% к третьему кварталу 2024 года с последующим восстановлением.

Разработка сценариев – сложный процесс, который включает широкий спектр экономических показателей, таких как инфляция, цены на недвижимость, биржевые индексы, обменные курсы и процентные ставки – всего 56. По всем этим показателям составляется прогноз в квартальной динамике на горизонте трех лет, чтобы учесть как мгновенные, так и отложенные эффекты на балансы банков.

После разработки окончательный вариант сценариев утверждается Комитетом по политике пруденциального регулирования и развитию финансового рынка, состоящим из представителей агентства и Национального банка.

При проведении надзорного стресс-тестирования в 2023 году мы учитывали наиболее актуальные риски и угрозы, которые могли бы повлиять на финансовую стабильность банковского сектора. В частности, рассматривалась возможность усугубления геополитической ситуации и введения вторичных санкций, что могло бы привести к экономической изоляции и снижению экономического роста Казахстана. Также были учтены риски, связанные с повышением производственных затрат и их влиянием на инфляцию и процентные ставки.

Кроме того, были оценены угрозы, связанные с энергетическим сектором, включая возможное снижение спроса на нефть и проблемы с ее экспортом, что негативно отразилось бы на экспортных доходах. В сельском хозяйстве учитывалась вероятность засушливой погоды, сокращение урожайности и повышение цен на продовольствие.

Отдельное внимание было уделено риску охлаждения рынка недвижимости из-за снижения реальных доходов населения и изменения условий ипотечного кредитования, что потенциально снизило бы спрос на жилье и ударило бы по строительному сектору. Все эти факторы были тщательно проанализированы, чтобы с помощью макромоделей оценить их потенциальное воздействие на банки.

– Это достаточная объемная и масштабная работа. Какие ресурсы и инструменты необходимы агентству для эффективного проведения надзорного стресс-тестирования, включая программное обеспечение, квалификацию сотрудников, модели и данные?

– Надзорное стресс-тестирование – сложный процесс, который включает в себя несколько этапов и требует значительной подготовительной работы. В нашем департаменте работает команда квалифицированных специалистов, которые обладают знаниями в области моделирования рисков. Они владеют программированием и анализом данных с помощью таких инструментов, как Python и SQL, что позволяет разрабатывать детальные модели для каждого типа риска, включая кредитные и рыночные риски.

Квалификация нашей команды позволяет проводить аналитическую работу по оценке результатов работы моделей банков, разработке и интерпретации проверочных моделей агентства, выработке рекомендаций для банков по улучшению процесса моделирования рисков для целей надзорного стресс-тестирования. Важную роль играет автоматизация процессов сбора, обработки и анализа данных, обеспечивая высокую эффективность и минимизацию ошибок при проведении надзорного стресс-тестирования.

Мы также используем передовые ИТ-инструменты, такие как системы управления базами данных MySQL, аналитические платформы Power BI и Qlik, а также статистическое программное обеспечение R и Python для проведения сложного эконометрического анализа. Эти ресурсы позволяют нам с высокой точностью анализировать данные банков, интерпретировать результаты моделей и окончательные результаты надзорного стресс-тестирования.

– Каковы ваши дальнейшие планы по развитию стресс-тестирования?

– Для усиления готовности банков к возможным стрессовым сценариям начиная с 2024 года результаты надзорного стресс-тестирования будут использованы для установления дополнительных буферов к достаточности капитала банков.

В сентябре 2024 года агентство начнет новый цикл надзорного стресс-тестирования с планируемым получением результатов в январе 2025 года. Соответствующие подготовительные работы проводятся агентством, в том числе планируется проведение обучающих сессий по процедурам и процессам надзорного стресс-тестирования для сотрудников банков.