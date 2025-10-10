#АЭС в Казахстане
Финансы

Доллар резко упал после решения Нацбанка Казахстана о повышении базовой ставки

Обмен валют, обменник, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 13:18 Фото: pixabay
Курс доллара на Форекс снизился с 542,5 до 537,905 тенге, потеряв 4,595 тенге (-0,85%). Резкое укрепление национальной валюты последовало сразу после решения Национального банка Казахстана повысить базовую ставку до 18% с коридором ±1 п.п, сообщает Zakon.kz.

Регулятор объяснил свой шаг ускорением инфляции до 12,9% в сентябре и ростом внутреннего спроса. По оценке Нацбанка, меры направлены на стабилизацию ценовой динамики и предотвращение инфляционной спирали. При сохранении высокого давления на цены регулятор допускает возможность дополнительного ужесточения политики.

Фото: Zakon.kz

Экономист Руслан Султанов отмечает, что решение Нацбанка окажет прямое воздействие на финансовый рынок.

"Кредиты, особенно потребительские, станут дороже и менее доступными. В то же время ставки по депозитам в тенге вырастут, повышая привлекательность сбережений. Посыл регулятора ясен: в борьбе с инфляцией он готов применять жесткие меры".Руслан Султанов

Нацбанк в сообщении подчеркнул, что ускорение инфляции зафиксировано по всем ключевым компонентам. Годовая инфляция выросла до 12,9% (в августе – 12,2%), продовольственные товары подорожали на 12,7%, непродовольственные – на 10,8%, услуги – на 15,3%. При этом регулируемые тарифы увеличились на 30,4%, а топливо подорожало на 11,9% за год.

В январе-августе экономика Казахстана выросла на 6,5% против 3,7% годом ранее. Основной рост обеспечили транспорт и складирование (+21,5%), строительство (+18,1%), торговля (+8,9%), добывающая (+9,6%) и обрабатывающая промышленность (+6,5%).

Однако весь этот рост обернулся обратной стороной – регулятор отметил, что рост концентрируется в секторах, зависящих от бюджетных расходов и внутреннего потребления, что усиливает давление на цены.

В Нацбанке подчеркнули, что при необходимости уровень жесткости политики может быть повышен.

Андрей Зубов
