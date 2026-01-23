Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Сегодня, 23 января 2026 года, Национальный банк Казахстана (НБК) принял решение о сохранении базовой ставки, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявила пресс-служба монетарного регулятора:

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п."

Инфляция по итогам 2025 года составила 12,3%, соответствуя прогнозу Национального банка. Наибольший вклад в инфляцию продолжает вносить продовольственная компонента (13,5%), в ее структуре высокий рост цен на мясо и масло обусловлен ростом издержек производства и высокими экспортными поставками. Непродовольственная инфляция несколько снизилась (11,1%) на фоне укрепления обменного курса в последние месяцы, тогда как рост цен на платные услуги замедляется (до 12,0%) вследствие административного снижения тарифов на регулируемые жилищно-коммунальные услуги.

Месячная инфляция в декабре 2025 года несколько ускорилась и составила 0,9%. Базовая инфляция сохраняется на повышенном уровне – 0,8%.

Инфляция по-прежнему формируется в условиях, когда устойчивый внутренний спрос превышает возможности предложения. Вторичные эффекты тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ продолжают перекладываться в ожидания и цены.

Инфляционные ожидания населения на год вперед выросли (14,7%) и остаются волатильными. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год также несколько возросли до 10,8%.

Мировые цены на продовольствие, несмотря на снижение в последние месяцы, все еще остаются на повышенных уровнях. Сохраняется рост цен на зерновые и сахар. В России инфляция замедляется на фоне жестких денежно-кредитных условий, в ЕС остается стабильно низкой. В США ФРС продолжает постепенное снижение ставки, одновременно отмечая рост инфляционных рисков, связанных с торговой политикой.

Геополитическое напряжение усиливается, что повышает неопределенность и может формировать более высокий инфляционный фон.

Рост экономики Казахстана в 2025 году составил 6,5% в годовом выражении, при этом высокие темпы сохраняются в транспорте, строительстве, торговле, а также в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Проинфляционные риски в основном обусловлены внутренними факторами: спросом опережающим рост предложения, продолжительными вторичными эффектами от повышения регулируемых цен и ГСМ.

Дополнительную неопределенность формируют параметры и формат планируемого масштабного квазифискального стимулирования, которое может снизить дезинфляционный эффект консолидации республиканского бюджета. Риски также связаны с практической реализацией налоговой реформы, предполагающей как повышение ставки НДС, так и расширение круга плательщиков, а также последующей адаптацией бизнеса в течение ближайших кварталов.

Дезинфляции способствуют умеренно жесткие денежно-кредитные условия, замедление беззалогового потребительского кредитования (рост выдач – 7,3% г/г за 11 месяцев 2025 года), сокращение избыточной ликвидности через повышение МРТ, операции по зеркалированию покупок золота, а также укрепление курса тенге.

Денежно-кредитная политика. Динамика инфляционных процессов и баланса рисков соответствует прогнозам и оценкам Нацбанка. При этом внешние вызовы, неопределенность относительно масштаба воздействия изменений налоговой системы и параметров возобновления роста тарифов ЖКУ и цен на ГСМ со 2 квартала текущего года обуславливает взвешенный и осмотрительный подход к установлению базовой ставки.

"Таким образом, базовая ставка с высокой вероятностью будет удерживаться на текущем уровне до конца первого полугодия 2026 года", – добавили в пресс-службе НБК.

Национальный банк продолжит мониторинг ценовой динамики, а также оценку эффективности совместных инициатив в рамках Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния на 2026-2028 годы и Комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

Очередное плановое решение комитета по базовой ставке будет объявлено 6 марта 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

Предыдущее решение было озвучено 28 ноября 2025 года. Тогда Нацбанк тоже сохранил базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п.

