Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку сразу на 1,5%

Национальный банка Казахстана (НБК) сегодня, 10 октября 2025 года принял решение о повышении базовой ставки сразу на 1,5% – с 16,5% до 18%, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба НБК:

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 18% годовых с коридором +/- 1 п.п. Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали"

В Нацбанке объяснили, почему приняли решение о повышении базовой ставки:

Рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе – 12,2%), превысив прогноз Национального Банка. Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента (рост на 12,7%). Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта. Сервисная инфляция также сохраняет значимый вклад (15,3%) как за счет удорожания регулируемых услуг (30,4%), так и ряда рыночных. Ускоряется непродовольственная инфляция (10,8%), на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на топливо за год подорожали на 11,9%, в сентябре рост составил 3,4%.

Месячная инфляция ускорилась до 1,1% (в августе – 1,0%). Показатели базовой и сезонно-очищенной инфляции также значимо выросли – до 1,2% (ранее 1,1%) и 1,3% (ранее 1,2%) соответственно. Такая динамика указывает на устойчивый характер инфляции и постепенное проявление вторичных эффектов в ценовой динамике.

Инфляционные ожидания населения на горизонте 12 месяцев остаются повышенными и волатильными, сохраняется неопределенность в оценках. Ожидания профессиональных участников рынка по инфляции на текущий год повышены с 11,3% до 12%.

Внешнее инфляционное давление сохраняется. Вместе с тем усиливаются риски, прежде всего со стороны мировых продовольственных рынков. Рекордный за последние годы рост цен отмечается в категориях мяса и растительных масел. Их динамика в условиях активного экспорта транслируется в повышение внутренних цен.

Инфляция в РФ остается относительно высокой, но демонстрирует признаки замедления. В ЕС инфляция остается устойчивой. ЕЦБ сохраняет паузу, удерживая ставки без изменений из-за сохраняющейся неопределенности в динамике цен и экономической активности. В США ФРС перешла к снижению ставки для поддержания занятости в условиях умеренного инфляционного давления и сохраняющейся макроэкономической неопределенности.

Рост экономики за январь-август 2025 года ускорился до 6,5% в годовом выражении (за аналогичный период 2024 года – 3,7%). Высокие темпы роста сохраняются в транспорте и складировании (+21,5%), строительстве (+18,1%) и торговле (+8,9%), а также в горнодобывающей (+9,6%) и обрабатывающей промышленности (+6,5%).

Рост концентрируется в секторах, зависящих от бюджетной экспансии и внутреннего потребления. Усиливаются признаки превышения спроса над возможностями предложения, что вызывает соответствующий рост импорта. Дополнительный импульс создают активное потребительское кредитование и высокие инфляционные ожидания.

Проинфляционные риски формируются преимущественно внутренними факторами и обусловлены прежде всего устойчиво высоким внутренним спросом, проявлением вторичных эффектов, связанных с реализацией тарифной реформы и либерализацией рынка ГСМ, а также проинфляционным воздействием налоговой реформы, включая НДС.

"Существенное ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания и ослабление реального эффективного обменного курса привели к заметному смягчению совокупных денежно-кредитных условий и отклонению прогнозируемой инфляции от траектории устойчивого снижения. В этих условиях для ужесточения денежно-кредитной политики из-за превышения факта инфляции над прогнозами комитет принял решение повысить базовую ставку". Пресс-служба НБК

Как заверили в монетарном регуляторе, в сочетании с мерами по зеркалированию золотовалютных операций, пересмотру МРТ, введению микро и макропруденциальных ограничений, решение направлено на стабилизацию инфляционной динамики и ожиданий, поддержание стоимости тенговых активов и предотвращения рисков образования инфляционной спирали.

"Национальный банк продолжит внимательно оценивать баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов, динамику и траекторию замедления инфляции. В случае, если текущий уровень жесткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будет рассмотрена целесообразность дополнительного ужесточения". Пресс-служба НБК

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 28 ноября 2025 года в 12:00 по времени Астаны".

Предыдущее решение по базовой ставке было озвучено 29 августа 2025 года. Тогда Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.

Ранее зарубежные аналитики заявили, что повышение базовой ставки в Казахстане неизбежно.

Отметим, что Нацбанк повысил базовую ставку до 16,5% (с 15,25%) в марте 2025 года. С тех пор и до 10 октября монетарный регулятор четырежды (в апреле, июне, июле и августе) принимал решение сохранять ее на этом уровне.