Правительство смягчает переход на новый Налоговый кодекс: бизнес освободят от проверок

Сегодня, 16 октября 2025 года, премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием членов правительства, на котором было принято несколько важных решений, сообщает Zakon.kz.

Так, в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.

Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:

отмену налоговых проверок;

отмену камерального контроля;

⁠отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;

отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.

Также пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года. Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.

Вместе с тем будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок.

Это позволит обеспечить поэтапное введение нового Налогового кодекса и упростить налоговое администрирование для налогоплательщиков, считают в правительстве.

