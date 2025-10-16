Правительство смягчает переход на новый Налоговый кодекс: бизнес освободят от проверок
Так, в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации.
В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:
- отмену налоговых проверок;
- отмену камерального контроля;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.
Также пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года. Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.
Вместе с тем будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок.
Это позволит обеспечить поэтапное введение нового Налогового кодекса и упростить налоговое администрирование для налогоплательщиков, считают в правительстве.
