Политика

Олжас Бектенов объявил о новых программах автолизинга и поддержки малого бизнеса

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:59 Фото: pixabay
Сегодня, 16 октября 2025 года, премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием членов правительства, на котором было принято несколько важных решений, сообщает Zakon.kz.

К примеру, одно из них касалось автопромышленности в стране.

"Отечественными автопроизводителями и банками второго уровня будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей населением", – заявил Бектенов.

Кроме того, внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.

Также Бектенов поручил холдингу "Байтерек" в кратчайшие сроки внести предложения по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.

Бектенов в заключительной части подчеркнул, что проводимые правительством реформы нацелены на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста страны, укоренение в экономике базовых рыночных принципов.

Еще на заседании Бектенов заявил, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 17:59
Объем удешевленного ипотечного кредитования увеличат в Казахстане

Утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
