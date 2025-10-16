Олжас Бектенов объявил о новых программах автолизинга и поддержки малого бизнеса
К примеру, одно из них касалось автопромышленности в стране.
"Отечественными автопроизводителями и банками второго уровня будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей населением", – заявил Бектенов.
Кроме того, внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.
Также Бектенов поручил холдингу "Байтерек" в кратчайшие сроки внести предложения по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.
Бектенов в заключительной части подчеркнул, что проводимые правительством реформы нацелены на обеспечение долгосрочного устойчивого экономического роста страны, укоренение в экономике базовых рыночных принципов.
Еще на заседании Бектенов заявил, что в Казахстане вводится мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизтопливо.
Утром президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру до конца рабочей недели представить план конкретных мер, касающихся упорядочения хода реализации разработанной правительством программы экономических реформ в интересах граждан.