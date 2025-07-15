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Общество

Бектенов ответил на переживания казахстанцев о новом Налоговом кодексе

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 11:01 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве 15 июля 2025 года отметил, что предстоящее повышение налогов не должно негативно отразиться на деловой активности и бизнес-климате в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что многих казахстанцев сегодня волнует, как новый Налоговый кодекс повлияет на цены, а также не станет ли он дополнительным фактором разгона инфляции и не ударит ли по малому и среднему бизнесу.

"Что касается Налогового кодекса, он действительно предусматривает, как вы все знаете, повышение НДС до 16%. Понятное дело, что любое повышение налогов – это всегда непопулярная и болезненная мера, но вынужденная. Благодаря этой налоговой реформе мы планируем значительно увеличить бюджет развития. Ранее уже говорилось об экономическом росте. Экономический рост возможен только в том случае, если государство будет ускоренными, опережающими темпами развивать инфраструктуру", – ответил Бектенов.

Он подчеркнул, что для развития любого бизнеса необходима инфраструктура, а для ее создания требуется бюджет развития.

"У нас, к сожалению, на сегодняшний день уровень бюджета развития критически низкий. Он не позволяет государству в полной мере успевать за развитием экономики и обеспечивать необходимыми темпами развитие инфраструктуры. Поэтому с принятием нового Налогового кодекса мы с 2026 года ожидаем получения дополнительных доходов в бюджет и увеличения бюджета развития примерно на 8% – до уровня 18%", – сказал премьер-министр.

Он считает, что это даст возможность обеспечить устойчивый экономический рост.

"Еще раз повторю: понятно, что повышение налогов всегда вызывает определенную критику. Но здесь нужен баланс между интересами бизнеса, государства и общества. Есть известное выражение, которое приписывают Бенджамину Франклину: "В этой жизни есть только две неизбежные вещи – смерть и налоги". К сожалению, это так. Мы, конечно, будем пытаться, чтобы предстоящее повышение налогов не повлияло на деловую активность и бизнес-климат. По нашим оценкам, этого не произойдет", – дополнил Бектенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов рассказал, стоит ли ожидать существенного ослабления национальной валюты.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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