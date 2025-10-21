В каких регионах Казахстана самая большая инфляция - Нацбанк

Из 20 регионов страны ускорение годовой инфляции отмечено в 18, при этом лишь в одном зафиксировано замедление, и в одном – сохранение прежнего уровня, сообщает Zakon.kz.

По данным Нацбанка Казахстана, особое внимание привлекают 11 регионов, где инфляция превышает общереспубликанский уровень (12,9% на 1 октября 2025 года).

Лидером по ценовому росту остается Карагандинская область с показателем 14,9%. За ней следуют область Улытау (14,4%) и Северо-Казахстанская область (13,6%). Города республиканского значения Астана (13,4%), Шымкент (13,3%) и Алматы (13,2%) также находятся в зоне повышенного инфляционного риска.

Ценообразование в ключевых товарных группах так же демонстрирует глубокую неравномерность.

Двенадцать регионов превысили национальный уровень подорожания продовольственных товаров (12,7%). Наиболее ощутимый скачок цен на еду отмечен в области Улытау (15,8%), Акмолинской области (15,5%) и Шымкенте (14,8%). Значительный рост также наблюдался в Карагандинской и Северо-Казахстанской (по 14,6%) Западно-Казахстанской (13,9%), Туркестанской (13,6%), Павлодарской (13,1%), Алматинской (12,9%), Актюбинской (12,8%) областях, области Жетысу (13,4%) и Астане (14,3%).

Рост цен на непродовольственные товары выше среднереспубликанского значения (10,8%) зафиксирован в 12 регионах. Антирекорд принадлежит Актюбинской области (13,2%), далее следуют области Улытау (12,9%) и Абай (12,3%) и Акмолинская (12,7%) область.

Тарифы на услуги, где общереспубликанский рост составил 15,3%, продемонстрировали максимальную волатильность в пяти регионах. Лидером остается Алматы с показателем 20,6%. Существенно выше среднего цены выросли также в Карагандинской (17,7%), Западно-Казахстанской (17,6%), Атырауской (17,3%) и Алматинской (16,2%) областях.

Отметим, что потребительская инфляция в Казахстане продолжает набирать обороты: годовой показатель в сентябре 2025 года достиг отметки 12,9%, ускорившись по сравнению с августовским значением в 12,2%. В своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рост цен приобрел особенно острый характер и является главной проблемой страны.