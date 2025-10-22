#АЭС в Казахстане
Финансы

Адресная соцпомощь в Казахстане: что это такое и в каком случае положена

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 09:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 22 октября 2025 года, предоставили обновленные данные по получателям адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 октября АСП назначена 274,4 тыс. человек из 51 тыс. семей на сумму 24,6 млрд тенге. В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 98,4 млрд тенге.

"Основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи", – напомнили в пресс-службе МТСЗН РК в среду.

Как уточнили в ведомстве, АСП предусматривает:

  • ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;
  • предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 октября текущего года дополнительная выплата назначена 84,6 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 3,2 млрд тенге;
  • содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.
"В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал электронного правительства (egov.kz)", – заключили в пресс-службе МТСЗН РК.

7 октября 2025 года стало известно, что внесены изменения в Типовое положение об участковых комиссиях, а также критериев определения нуждаемости в государственной адресной социальной помощи по результатам обследования материального положения заявителя. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
