Что такое АСП, кому и в каком случае она положена: все, что нужно знать казахстанцам

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 18 августа 2025 года напомнили гражданам про адресную социальную помощь (АСП), сообщает Zakon.kz.

Главный эксперт Департамента социальной помощи МТСЗН РК Шынгыс Шакил уточнил, что АСП предоставляется малообеспеченным семьям, в которых средний доход на одного члена ниже черты бедности.

"С 2025 года черта бедности определена на уровне 35% от регионального медианного дохода, но не ниже 70% от регионального прожиточного минимума. Размер АСП – это разница между чертой бедности и среднедушевым доходом семьи", – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что АСП назначается ежеквартально в виде безусловной или обусловленной денежной помощью:

Если в семье нет трудоспособных членов или же они по объективным причинам не могут работать, то помощь предоставляется без каких-либо условий. Если в составе семьи есть трудоспособные, то помощь предоставляется при условии их участия в мерах содействия занятости и заключения социального контракта.

АСП включает в себя:

денежную выплату на ежемесячной основе;

содействие в занятости путем трудоустройства;

предоставление грантов на открытие собственного дела;

направление на курсы повышения квалификации;

выплату на детей в возрасте от 1 до 6 лет по 1,5 МРП на ребенка.

За назначением АСП можно обратиться:

через портал электронного правительства;

в карьерный центр;

в акимат сельского округа по месту жительства с заявлением и документом, удостоверяющим личность.

Материал по теме Что изменилось в правилах предоставления казахстанцам социальной помощи

8 августа 2025 года казахстанцам, которые получают АСП, сообщили хорошую новость. Какую – можете узнать по ссылке.