#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Финансы

Курсы валют в обменниках Казахстана на 25 октября

обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 11:17 Фото: Zakon.kz
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 25 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 538,13 тенге; евро – 624,96 тенге; российский рубль – 6,66 тенге; китайский юань – 75,49 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

536,62 тенге на покупку, 542,21 тенге на продажу.

Курс евро:

621,55 тенге на покупку, 629,38 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,6 тенге на покупку, 6,75 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

538,82 тенге на покупку, 540,65 тенге на продажу.

Курс евро:

623,76 тенге на покупку, 627,59 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,55 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

538,67 тенге на покупку, 540,9 тенге на продажу.

Курс евро:

623,52 тенге на покупку, 627,8 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,54 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Курсы валют в обменниках Казахстана на 25 марта
15:08, 25 марта 2024
Курсы валют в обменниках Казахстана на 25 марта
Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 октября
15:01, 08 октября 2023
Курсы валют в обменниках Казахстана на 8 октября
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 октября
14:45, 29 октября 2023
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 октября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: