Курсы валют в обменниках Казахстана на 25 октября
По состоянию на 25 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 538,13 тенге; евро – 624,96 тенге; российский рубль – 6,66 тенге; китайский юань – 75,49 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
536,62 тенге на покупку, 542,21 тенге на продажу.
Курс евро:
621,55 тенге на покупку, 629,38 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,6 тенге на покупку, 6,75 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,82 тенге на покупку, 540,65 тенге на продажу.
Курс евро:
623,76 тенге на покупку, 627,59 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,55 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
538,67 тенге на покупку, 540,9 тенге на продажу.
Курс евро:
623,52 тенге на покупку, 627,8 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,54 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.