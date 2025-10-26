Как поменялись курсы валют в обменниках Казахстана 26 октября

В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 26 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 538,13 тенге; евро – 624,96 тенге; российский рубль – 6,66 тенге; китайский юань – 75,49 тенге. Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты. Астана Курс доллара: 536,55 тенге на покупку, 542,55 тенге на продажу. Курс евро: 621,42 тенге на покупку, 629,44 тенге на продажу. Курс рубля: 6,58 тенге на покупку, 6,73 тенге на продажу. Алматы Курс доллара: 539,04 тенге на покупку, 541,01 тенге на продажу. Курс евро: 623,88 тенге на покупку, 627,8 тенге на продажу. Курс рубля: 6,53 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу. Шымкент Курс доллара: 538,36 тенге на покупку, 540,41 тенге на продажу. Курс евро: 623,67 тенге на покупку, 627,9 тенге на продажу. Курс рубля: 6,56 тенге на покупку, 6,64 тенге на продажу.

