Как поменялись курсы валют в обменниках Казахстана 26 октября
По состоянию на 26 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 538,13 тенге; евро – 624,96 тенге; российский рубль – 6,66 тенге; китайский юань – 75,49 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
536,55 тенге на покупку, 542,55 тенге на продажу.
Курс евро:
621,42 тенге на покупку, 629,44 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,58 тенге на покупку, 6,73 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
539,04 тенге на покупку, 541,01 тенге на продажу.
Курс евро:
623,88 тенге на покупку, 627,8 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,53 тенге на покупку, 6,65 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
538,36 тенге на покупку, 540,41 тенге на продажу.
Курс евро:
623,67 тенге на покупку, 627,9 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,56 тенге на покупку, 6,64 тенге на продажу.