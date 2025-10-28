Золото обвалилось: что делать инвестору

Цена золота на Чикагской товарной бирже впервые с 10 октября снизилась ниже 4 000 долларов за унцию. Причиной резкой остановки после девятинедельного победного шествия стала оттепель в торговых отношениях США и Китая, снизившая привлекательность всех защитных активов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня утром котировки золота просели более чем на 1,5%, приблизившись к минимумам прошлой недели, когда падение составило 3,17%. Тем не менее, в более долгосрочной перспективе металл остается в уверенном "бычьем" тренде: за месяц золото выросло в цене на 4,83%, а за год – почти на 45%.

Причины падения: перекупленность и торговый оптимизм

Одним из ключевых факторов, спровоцировавших распродажу, аналитики называют высокий уровень перекупленности – ведь в начале октября актив зафиксировал исторический максимум стоимости в размере 4 398 долларов за унцию.

Но, как цитирует агентство Reuters слова старшего рыночного аналитика Кайла Родды, в дело вновь вмешалась геополитика.

"Возможность торгового соглашения между США и Китаем стала неожиданностью и позитивным сюрпризом для рынков в целом. Очевидно, что такое развитие событий – негативный фактор для цен на золото". Кайла Родда

В минувшие выходные в Куала–Лумпуре прошли продуктивные переговоры, в ходе которых глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США, скорее всего, откажутся от планов введения 100%–ной пошлины в отношении китайских товаров. Китай в ответ готовится на год отложить меры экспортного контроля в отношении редкоземельных элементов.

Трейдеры, по словам Фавада Разакзада из Trading Candles, "переключились на рисковые активы после благоприятных торговых новостей".

"Будучи сырьем, золото подвержено волатильности, когда цены резко меняются в течение короткого периода времени. Результатом стали интенсивные продажи в сжатые сроки, что привело к ликвидации длинных позиций – как добровольной, так и вынужденной". Фавад Разакзада

Динамика цены на золото за 24 часа. Фото: Zakon.kz

Что происходит с ценой в Казахстане?

Национальная валюта РК также демонстрирует высокую чувствительность к мировым ценам на драгметалл. По данным Нацбанка РК, 28 октября 2025 года грамм золота стоит 71 377,24 тенге. Неделю назад грамм стоил 74 804,83 тенге. Таким образом, падение за неделю составило 4,58%.

Тем не менее, по сравнению с началом 2025 года, когда грамм золота стоил 44 811,69 тенге, золото в Казахстане выросло в цене на 59,29%.

4 000 долларов за унцию – ключевой рубеж?

Эксперты сходятся во мнении, что нынешняя цена вполне справедлива. Поддержка на уровне 4 000 долларов остается ключевой, поскольку инвесторы проверяют долгосрочный бычий импульс золота, – отмечает Фавад Разакзада.

Продолжающееся ралли рисков, в ходе которого фьючерсы S&P 500 достигли новых рекордных максимумов, дополнительно снизило привлекательность золота. К негативным настроениям добавилось и очевидное замедление темпов покупки золота Китаем – сентябрьский чистый экспорт золота из Гонконга в КНР упал на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем.

А что же дальше? Многое зависит от того, сможет ли золото удержаться выше важнейшего уровня 4000 долларов. Если этот рубеж не устоит, может последовать дальнейшая ликвидация длинных позиций. Теперь внимание инвесторов будет сосредоточено на следующих этапах торговых переговоров между США и Китаем, а также на сигналах центральных банков, включая ФРС, на этой неделе. Более "голубиная" риторика регуляторов может снова стать позитивным фактором для драгметалла.

Как быть инвестору?

Финансовый консультант Аман Алимбаев советует присмотреться к собственным ощущениям.

Например, ответьте себе: какие эмоции вы испытывали в момент, когда узнали, что золото падает в цене? Расстраивались или, наоборот, радовались?

Если вы расстраивались, значит, скорее всего ещё некоторое время назад совершили ряд ключевых ошибок:

Не достаточно хорошо изучили то, во что вложили деньги и не уверены в долгосрочном будущем своих активов. Вами руководствовал не здравый рассудок, а желание быстрого обогащения.

Есть несколько качеств, отличающих инвестора от спекулянта, уверяет финансист.

Инвестор всегда тщательно изучает то, во что инвестирует.

то, во что инвестирует. Инвестор всегда уверен в своих активах , потому что знает, что в долгосрочной перспективе они способны переносить ценность во времени и сохранять или увеличивать покупательскую способность.

, потому что знает, что в долгосрочной перспективе они способны переносить ценность во времени и сохранять или увеличивать покупательскую способность. Временное падение на 5, 10, 20, 30 процентов не выводит его из равновесия .

. Инвестор не поддается всеобщему безумию . Потому что прекрасно знает к каким последствиям это может привести.

. Потому что прекрасно знает к каким последствиям это может привести. Инвестор во время падения рынка не расстраивается. А скорее испытывает если и не чувство радости, то, по крайней мере, удовлетворения. Он знает, что теперь сможет покупать активы по более низкой цене.

Так что, сегодня самое время успокоиться и проанализировать текущую ситуацию. Ранее мы рассказали о других глубинных причинах, повлекших падение цен на золото.

