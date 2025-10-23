Почему упала цена на золото – мнение аналитиков

Рынок драгоценных металлов переживает понижающую коррекцию: всего за неделю цена золота снизилась на 4,15%. При этом важно отметить, что, несмотря на недавнее падение, годовой рост золота по-прежнему остается экстраординарным и составляет около 51%, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время (на 16:00 Астаны) тройская унция золота котируется на уровне 4120 долларов. (Тройская унция – это общепринятая единица измерения для драгоценных металлов, эквивалентная 31,1034 грамма).

Резкое обрушение котировок было зафиксировано вчера, когда золото продемонстрировало крупнейшее однодневное падение за последние пять лет – сразу на 5,4%, опустившись до отметки 4118 долларов за унцию. Это стало самым сильным дневным провалом за пятилетний период.

Технический откат

Аналитики единогласно квалифицируют текущее движение как техническую коррекцию, спровоцированную рядом взаимосвязанных факторов.

Фиксация прибыли. Падение остановило рекордное ралли, пик которого был достигнут 20 октября. Аналитики отмечают, что рекордный приток инвестиций в драгоценные металлы в размере 34,2 млрд вывел рынок в зону сильной перекупленности.

Экономист Эльдар Шамсутдинов, ссылаясь на ING, подтверждает тенденцию.

"Мы фиксируем резкую разгрузку, участники "снимают прибыль в крайне перекупленном рынке". Эльдар Шамсутдинов

Важно, что с конца августа цена успела прибавить до 1000 долларов за унцию, что сделало момент для фиксации максимально привлекательным.

Второй фактор – постепенное укрепление доллара США на 0,4%. Это сделало золото более дорогим для международных покупателей и снизило его привлекательность по сравнению с конкурирующими активами, номинированными в американской валюте.

Геополитический фактор. Давление на металл усилили комментарии президента Трампа о "Good Deal" в переговорах с Китаем, что снизило уровень геополитической неопределенности, часто выступающей поддержкой для золота.

Наконец, есть и сезонный фактор: еще одной причиной названо окончание традиционного сезона покупок золота в Индии.

Кстати говоря, распродажа охватила и сопутствующие металлы: серебро упало на 7%, платина – на 5,2%, а палладий – на 6,1%.

Фото: Zakon.kz

А что в Казахстане?

Падение цен на мировых биржах немедленно отразилось на внутренних котировках. По данным Нацбанка РК, грамм золота вчера стоил 74 023,81 тенге, тогда как сегодня его цена составляет 70 667,67 тенге. Таким образом, падение цены за один грамм составило 3 356,14 тенге. Это эквивалентно снижению на 4,53% за сутки.

Несмотря на коррекцию, большинство аналитиков сохраняют крайне оптимистичный взгляд на долгосрочную динамику. Так, аналитики Bank of America повысили прогноз по золоту до 5000 долларов за унцию на 2026 год, а прогноз средней цены на следующий год – до 4400 долларов. Ожидания BofA по серебру составляют 65 и 56,25 доллара соответственно.

Долгосрочный системный тренд подтверждают и макроэкономические сдвиги. Согласно данным Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2025 года золото совершило исторический рывок в структуре мировых международных резервов.

Доля золота выросла на 3%, достигнув 24%, – это максимум за последние 30 лет.

Этот показатель растет третий год подряд, что подтверждает устойчивый системный тренд.

Доля доллара, напротив, снизилась на 2%, до 42%, обновив минимумы с середины 1990-х годов.

В целом, несмотря на текущую коррекцию, золото остается в значительном годовом плюсе. Ожидание дальнейших понижений ставок и глобальные рыночные неопределенности продолжают поддерживать долгосрочный интерес к драгоценным металлам.

Ранее мы рассказали, что растущее недоверие к бумажным валютам и геополитические риски возвращают золоту ключевую роль в мировой финансовой архитектуре. В ближайшие годы оно может стать не просто "страховкой" от кризисов, а полноценным элементом новой модели резервов.