Цена на золото в мире вновь побила все рекорды

Только за 30 дней стоимость этого драгоценного металла выросла более чем на 5 долларов (2500 тенге). А на последних торгах на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу золото подорожало до 2581,9 доллара за тройскую унцию, или до 83 долларов за грамм, сообщает Zakon.kz.

С начала 2024 года рост цен на золото составил 23%. Причин этому несколько. Во-первых, растут ожидания того, что ФРС США все-таки начнет снижать ключевую ставку. Во-вторых, конца конфликтам на Ближнем Востоке и в Украине не видно. В-третьих, центральные банки многих стран (в том числе и Казахстана) в последние пять лет просто лихорадочно скупают золото как надежный актив-убежище.

Изменение цены на золото за последнюю неделю. Фото: quote

Но обо всем по порядку. ФРС США около 15 месяцев подряд сдерживает процентные ставки на уровне 5,25-5,5% (максимум за 23 года). И вот сегодня, скорее всего, настал час для их снижения – ключевые игроки рынка ждут снижения процентной ставки США на 25 пунктов уже 18 сентября. Традиционно такое снижение ставки создает все условия для удорожания золота.

Кстати, специалисты Bank of America допускают рост цен на золото за унцию до 3 тыс. долларов (96,5 доллара или 46 300 тенге за грамм) уже в ближайшие год-полтора.

"Это произойдет, если ставки в США значительно снизятся, а спрос со стороны крупнейших инвесторов увеличится". Bank of America

Ну и, конечно, геополитика была и будет главным фактором, определяющим цену на золото. К эскалации в Украине и на Ближнем Востоке может добавиться еще и напряженность между США и Китаем, особенно, если Америка начнет вводить новые торговые пошлины на товары из КНР.

По мнению экономиста Галымжана Айтказина, цена на золото, которое в основном расценивается инвесторами как защитный актив, растет из-за текущей геополитической напряженности и рисков замедления мировой экономики.

"Многие крупнейшие центральные банки покупают в свои резервы все больше золота для защиты от рисков и наращивания собственных золотовалютных резервов (ЗВР). Кстати, Казахстан стал одним из бенефициаров, поскольку у нашей страны, по последним данным, 55% ЗВР хранится в монетарном золоте, даже несмотря на продажу золота в пользу наращивания валютных резервов". Галымжан Айтказин

Здесь, к слову говоря, интересна позиция многих финансовых аналитиков, которые считают, что в с начала XXI века уровень доходов от инвестиций в золото увеличился в восемь раз по сравнению с последними двадцатью годами XX века. Доллар США слабеет с каждым годом, и золото стало своеобразной "внегосударственной валютой" для всего мира.

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