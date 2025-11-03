#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Финансы

В Казахстане началось замедление инфляции: комментарии зарубежных экспертов

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 13:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции за октябрь 2025 года. Согласно анализу, инфляция после долгого перманентного роста пошла на убыль, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция в Казахстане в октябре составила 12,6% (в сентябре 2025 года – 12,9%), за месяц – 0,5% (в предыдущем месяце – 1,1%), отчиталось БНС АСПиР РК. Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,5% (в сентябре – 12,7%), платные услуги – на 12,9% (в сентябре 2025 – 15,3%), непродовольственные товары – на 11% (в сентябре 2025 года – 10,8%).

Важно, что за месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,2%, продовольственных товаров поднялся на 1%, цены на платные услуги снизились на 0,8%.

И вот интересный момент. Снижение инфляции первыми предсказали зарубежные аналитики. Так, специалисты Goldman Investment Research (подразделение аналитического центра Goldman Sachs, которое выпускает исследовательские отчеты по 45 экономикам мира. – Прим. ред.) еще 1 ноября указали, что в Казахстане начнется замедление инфляции с 12,9% до 12,8%. Как видим, американские исследователи даже ошиблись на 0,2%.

Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, Goldman Investment Research указал на причины замедления роста цен.

"Это снижение будет обусловлено уменьшением инфляции в энергетике и в категории основных товаров, поскольку эффект от резкого роста цен на топливо и коммунальные услуги в сентябре, а также последствия летнего ослабления тенге постепенно сходят на нет".Эльдар Шамсутдинов

В середине октября правительство Казахстана ввело заморозку цен на дизельное топливо и бензин марки АИ-92, а ранее уже приостановило повышение тарифов на коммунальные услуги в первом квартале.

"Мы ожидаем, что инфляция по основным товарам замедлится в помесячном выражении, но останется повышенной, отражая продолжающуюся передачу эффекта от прежнего ослабления тенге".Goldman Investment Research

При этом аналитики подчеркивают: продовольственная инфляция, составляющая около 40% корзины ИПЦ, вероятно, останется высокой. Инфляция в секторе услуг (за исключением энергетики) должна остаться сдержанной после снижения динамики с 1,3% м/м (в среднем за 3 месяца, с учетом сезонности) в июне до 0,5% м/м (в среднем за 3 месяца, с учетом сезонности) в сентябре, главным образом за счет регулируемых цен.

"В перспективе мы ожидаем, что стабильность обменного курса и отсутствие роста цен на энергию будут способствовать дезинфляции. Мы прогнозируем снижение общей инфляции до 12,4% г/г к концу года и сохранение ставок на стабильном уровне".Goldman Investment Research

Добавим, что и другой авторитетный финансовый институт – JP Morgan – обратил внимание на действия Нацбанка и правительства и РК. После повышения ставок и замедления роста перспективы инфляции начинают улучшаться, пишет JPM.

"Масштабное повышение ставки на 150 б.п. в этом месяце свидетельствует о твердой приверженности руководства Казахстана цели по инфляции в 5%".JP Morgan

Банк также ожидает, что начавшаяся фискальная консолидация должна создать условия для смягчения политики Нацбанка в 2026 году.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, озвучивая Послание народу Казахстана, высказался насчет высокого уровня инфляции, назвав ее главной проблемой страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Инфляция в Казахстане снизилась на 0,2% в ноябре
13:00, 01 декабря 2022
Инфляция в Казахстане снизилась на 0,2% в ноябре
На 20,3% выросла инфляция в Казахстане за год
16:24, 04 января 2023
На 20,3% выросла инфляция в Казахстане за год
Инфляция в Казахстане: в каких регионах заметнее всего подорожали продукты
14:55, 02 октября 2023
Инфляция в Казахстане: в каких регионах заметнее всего подорожали продукты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: