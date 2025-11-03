В Казахстане началось замедление инфляции: комментарии зарубежных экспертов

Бюро национальной статистики опубликовало данные по инфляции за октябрь 2025 года. Согласно анализу, инфляция после долгого перманентного роста пошла на убыль, сообщает Zakon.kz.

Годовая инфляция в Казахстане в октябре составила 12,6% (в сентябре 2025 года – 12,9%), за месяц – 0,5% (в предыдущем месяце – 1,1%), отчиталось БНС АСПиР РК. Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,5% (в сентябре – 12,7%), платные услуги – на 12,9% (в сентябре 2025 – 15,3%), непродовольственные товары – на 11% (в сентябре 2025 года – 10,8%).

Важно, что за месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,2%, продовольственных товаров поднялся на 1%, цены на платные услуги снизились на 0,8%.

И вот интересный момент. Снижение инфляции первыми предсказали зарубежные аналитики. Так, специалисты Goldman Investment Research (подразделение аналитического центра Goldman Sachs, которое выпускает исследовательские отчеты по 45 экономикам мира. – Прим. ред.) еще 1 ноября указали, что в Казахстане начнется замедление инфляции с 12,9% до 12,8%. Как видим, американские исследователи даже ошиблись на 0,2%.

Как отмечает экономист Эльдар Шамсутдинов, Goldman Investment Research указал на причины замедления роста цен.

"Это снижение будет обусловлено уменьшением инфляции в энергетике и в категории основных товаров, поскольку эффект от резкого роста цен на топливо и коммунальные услуги в сентябре, а также последствия летнего ослабления тенге постепенно сходят на нет". Эльдар Шамсутдинов

В середине октября правительство Казахстана ввело заморозку цен на дизельное топливо и бензин марки АИ-92, а ранее уже приостановило повышение тарифов на коммунальные услуги в первом квартале.

"Мы ожидаем, что инфляция по основным товарам замедлится в помесячном выражении, но останется повышенной, отражая продолжающуюся передачу эффекта от прежнего ослабления тенге". Goldman Investment Research

При этом аналитики подчеркивают: продовольственная инфляция, составляющая около 40% корзины ИПЦ, вероятно, останется высокой. Инфляция в секторе услуг (за исключением энергетики) должна остаться сдержанной после снижения динамики с 1,3% м/м (в среднем за 3 месяца, с учетом сезонности) в июне до 0,5% м/м (в среднем за 3 месяца, с учетом сезонности) в сентябре, главным образом за счет регулируемых цен.

"В перспективе мы ожидаем, что стабильность обменного курса и отсутствие роста цен на энергию будут способствовать дезинфляции. Мы прогнозируем снижение общей инфляции до 12,4% г/г к концу года и сохранение ставок на стабильном уровне". Goldman Investment Research

Добавим, что и другой авторитетный финансовый институт – JP Morgan – обратил внимание на действия Нацбанка и правительства и РК. После повышения ставок и замедления роста перспективы инфляции начинают улучшаться, пишет JPM.

"Масштабное повышение ставки на 150 б.п. в этом месяце свидетельствует о твердой приверженности руководства Казахстана цели по инфляции в 5%". JP Morgan

Банк также ожидает, что начавшаяся фискальная консолидация должна создать условия для смягчения политики Нацбанка в 2026 году.

Отметим, что президент Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, озвучивая Послание народу Казахстана, высказался насчет высокого уровня инфляции, назвав ее главной проблемой страны.