Токаев об инфляции: Приобрела особенно острый характер

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, озвучивая Послание народу Казахстана, высказался насчет высокого уровня инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что это главная проблема.

"Экономических показателей и готового рецепта решения данной проблемы не существует. С ней сталкивается большинство государств, и она, по сути, универсальна. Но в наших условиях она приобрела особенно острый характер. Нужно вырваться из этого макроэкономического заколдованного круга. Мы должны преодолевать возникшие трудности с учетом передового мирового опыта, будучи готовыми принимать ответственность за непопулярные меры", – озвучил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что правительство и Национальный банк должны действовать как единая команда, учитывая сложность ситуации и масштаб стоящих задач государственного характера.

"Сейчас не время заниматься перетягиванием каната", – резюмировал президент.

