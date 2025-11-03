#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
528.31
608.35
6.55
Финансы

Почему тенге резко укрепился по отношению к доллару – ответ аналитиков

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 22:02 Фото: freepik
Курс доллара в Казахстане в октябре продемонстрировал заметное укрепление тенге, отскочив от рекордных значений сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, на 1 ноября официальный курс составил 530,47 тенге за доллар, что на 3,4% (18,59 тенге) ниже уровня месяца ранее, пишут аналитики Первого кредитного бюро.

Отмечается, что октябрьский рост тенге стал вторым по величине в текущем году – более значительное укрепление наблюдалось лишь в феврале (на 3,7%). Последний раз столь выраженное снижение курса доллара фиксировалось в мае 2022 года – тогда оно достигло 7,1%.

В сентябре национальная валюта завершила месяц на исторических минимумах, однако уже с начала октября наметился тренд на укрепление. С 1 по 9 октября тенге подорожал на 1,6%, или 9 тенге, еще до решения Нацбанка о повышении базовой ставки. К концу месяца рост усилился – 30 октября курс укрепился сразу на 1,1% (5,68 тенге).

Аналитики связывают октябрьское укрепление тенге, в частности, с возможной продажей Минфином Казахстана части валютной выручки, полученной от размещения евробондов на сумму 1,5 млрд долларов, о котором было объявлено 22 октября.

Существенную поддержку национальной валюте оказали чистые продажи иностранной валюты со стороны Национального банка. Их объем по сравнению с сентябрем вырос почти на 50% – до 1,54 млрд долларов, что в основном связано с операциями зеркалирования.

Как ранее сообщали в Нацбанке, регулятор во втором полугодии намерен активнее стерилизовать тенговую ликвидность на фоне роста цен на золото. В среднем в IV квартале планируется изымать около 467 млрд тенге ежемесячно против 250 млрд в январе-сентябре.

При этом, по официальным данным, валютные интервенции и операции по покупке валюты для ЕНПФ в октябре не проводились. Продажи валюты квазигосударственным сектором, напротив, снизились – до 279 млн долларов против 378 млн долларов месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 528,31 тенге, снизившись на 1,65 тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Почему тенге укрепился к доллару в феврале
10:53, 01 марта 2023
Почему тенге укрепился к доллару в феврале
Будет ли доллар ниже 470 тенге: эксперты рассказали, благодаря чему может укрепиться курс нацвалюты
18:02, 15 июля 2024
Будет ли доллар ниже 470 тенге: эксперты рассказали, благодаря чему может укрепиться курс нацвалюты
Почему в январе тенге укрепился к доллару
11:14, 09 февраля 2023
Почему в январе тенге укрепился к доллару
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: