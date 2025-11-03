Почему тенге резко укрепился по отношению к доллару – ответ аналитиков

Курс доллара в Казахстане в октябре продемонстрировал заметное укрепление тенге, отскочив от рекордных значений сентября, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального банка РК, на 1 ноября официальный курс составил 530,47 тенге за доллар, что на 3,4% (18,59 тенге) ниже уровня месяца ранее, пишут аналитики Первого кредитного бюро.

Отмечается, что октябрьский рост тенге стал вторым по величине в текущем году – более значительное укрепление наблюдалось лишь в феврале (на 3,7%). Последний раз столь выраженное снижение курса доллара фиксировалось в мае 2022 года – тогда оно достигло 7,1%.

В сентябре национальная валюта завершила месяц на исторических минимумах, однако уже с начала октября наметился тренд на укрепление. С 1 по 9 октября тенге подорожал на 1,6%, или 9 тенге, еще до решения Нацбанка о повышении базовой ставки. К концу месяца рост усилился – 30 октября курс укрепился сразу на 1,1% (5,68 тенге).

Аналитики связывают октябрьское укрепление тенге, в частности, с возможной продажей Минфином Казахстана части валютной выручки, полученной от размещения евробондов на сумму 1,5 млрд долларов, о котором было объявлено 22 октября.

Существенную поддержку национальной валюте оказали чистые продажи иностранной валюты со стороны Национального банка. Их объем по сравнению с сентябрем вырос почти на 50% – до 1,54 млрд долларов, что в основном связано с операциями зеркалирования.

Как ранее сообщали в Нацбанке, регулятор во втором полугодии намерен активнее стерилизовать тенговую ликвидность на фоне роста цен на золото. В среднем в IV квартале планируется изымать около 467 млрд тенге ежемесячно против 250 млрд в январе-сентябре.

При этом, по официальным данным, валютные интервенции и операции по покупке валюты для ЕНПФ в октябре не проводились. Продажи валюты квазигосударственным сектором, напротив, снизились – до 279 млн долларов против 378 млн долларов месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам. Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 528,31 тенге, снизившись на 1,65 тенге.