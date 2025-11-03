#Народный юрист
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Финансы

Курс доллара снизился на торгах 3 ноября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 528,31 тенге, снизившись на 1,65 тенге.

Курс китайского юаня составил 74,52 тенге (-0,20).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,1-529,4 тенге, евро – по 607,9-612,6 тенге, рубли – по 6,44-6,56.

Мировые цены на нефть растут на торгах 3 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,43% – до 65,05 доллара за баррель.

Нефть WTI подорожала на 0,41% – до 61,23 доллара за баррель,

Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,47 тенге, евро – 613,75 тенге, рубля – 6,56 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 3 ноября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
