Курс доллара снизился на торгах 3 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 3 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 528,31 тенге, снизившись на 1,65 тенге.

Курс китайского юаня составил 74,52 тенге (-0,20).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 527,1-529,4 тенге, евро – по 607,9-612,6 тенге, рубли – по 6,44-6,56.

Мировые цены на нефть растут на торгах 3 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,43% – до 65,05 доллара за баррель.

Нефть WTI подорожала на 0,41% – до 61,23 доллара за баррель,

Утром Национальный банк установил курс доллара в 530,47 тенге, евро – 613,75 тенге, рубля – 6,56 тенге.

