Будет ли доллар ниже 470 тенге: эксперты рассказали, благодаря чему может укрепиться курс нацвалюты

Как покупка акций "Казатомпром" может помочь укреплению курса тенге, и до каких значений может измениться нацвалюта до отношению к доллару в ближайшее время, в материале Zakon.kz.

Правительством РК в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд на общую сумму 467,4 млрд тенге. Об этом 15 июля заявили в Национальном банке РК.

Согласно сообщению "в рамках реализации данного решения Национальному банку Республики Казахстан, как управляющему средствами НФ, требуется осуществить конвертацию иностранной валюты из НФ в тенге на сумму порядка 970 млн долларов". Нацбанк планирует продавать указанные 970 млн долларов в течение четырех месяцев, примерно по 243 млн долларов в месяц. Отметим, что эксперты ранее рассматривали данное решение как потенциальный фактор для укрепления тенге, который за последние недели существенно ослаб по отношению к иностранным валютам.

Акции для укрепления нацвалюты

Главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Рамазан Досов считает, что дополнительные 240 млн долларов в течение следующих четырех месяцев – это, безусловно, сигнал для укрепления нацвалюты на краткосрочном горизонте.

"В особенности с учетом того, где сейчас курс – он резко ослаб и немного восстанавливает потери, продолжения продаж инвалюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет, перевыполнения показателя по покупкам инвалюты для ЕНПФ и предстоящего в августе налогового периода". Рамазан Досов

Эксперт подчеркнул, что на данный момент создаются все предпосылки для закрепления курса ниже 470 тенге за доллар на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка, профицитного счета текущих операций, улучшения торгового баланса, высоких процентных ставок в стране и улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала.

"Кроме того, это может быть не последней в текущем году продажей акций квазигосударственной компании в Нацфонд с учетом складывающейся неблагоприятной ситуации с налоговыми поступлениями в бюджет". Рамазан Досов

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что сильного укрепления тенге на этом фоне быть не должно, но остановить дальнейшее ослабление курса данное решение вполне может.

"В принципе, мы уже видим некоторый откат курса от пиков в 480 до 472 на сегодня, пространство для укрепления где-то в районе 465 остается. Нацбанк уже объявил, что доллары из Нацфонда сначала поступят в ЗВР, откуда в бюджет уже поступят тенге. А затем Нацбанк в течение четырех месяцев равными долями примерно по 230 млн долларов будет посаженные на баланс доллары продавать на рынке. Это делается для того, чтоб ограничить и размыть влияние этой операции на курс". Арман Бейсембаев

Информация о покупке акций АО "Казатомпром" в Нацфонд очень важна для курса тенге, говорит аналитик Alpari Анна Бодрова.

"Есть относительно релевантная история с акциями "КазМунайГаза", когда процесс выкупа шел достаточно долго, а его влияние на курс национальной валюты РК оказалось протяженным и благоприятным. Есть вероятность того, что с началом приобретений курс тенге сможет среднесрочно укрепиться. Обозначать уровни все еще рано. Однако можно предполагать, что доллар США может отойти в область 460 тенге". Анна Бодрова

При этом усиление позиций тенге в паре с американской валютой сможет поддержать его и в других торгуемых парах, пояснила она.

Однако не все эксперты ждут укрепления тенге в результате покупки акций. Так, финансовый консультант Расул Рысмамбетов считает, что это не скажется на курсе, так как Нацбанк "размазал" эту сделку на несколько месяцев, соответственно, это не должно привести к заметному укреплению тенге. Тем не менее, финансист в целом оценивает вложение в акции "Казатомпрома" как достаточно выгодное с точки зрения перспектив. Компания является национальным оператором РК по импорту-экспорту урана, а в свете роста популярности АЭС в мире стоимость урана вполне может вырасти.