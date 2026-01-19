#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
512.16
594.72
6.57
Финансы

Назван самый подешевевший продукт в Казахстане

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 15:13 Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики представило свежие данные по ценам на социально значимые продовольственные товары. Несмотря на общую инфляцию, ряд продуктов показал заметное снижение цен. Что же подешевело больше всего и на какие товары цены, напротив, "кусаются" – в материале Zakon.kz.

Лидеры снижения

Главной новостью для потребителей стало значительное удешевление овощной группы в годовом выражении. Самым подешевевшим продуктом в Казахстане, по данным БНС АСПиР РК, стали огурцы, индекс цен на которые за год составил 86,7%, что означает падение стоимости на 13,3%.

В список наиболее подешевевших товаров в годовом выражении также вошли:

  • Помидоры: снижение цены на 11,8% (индекс 88,2).
  • Картофель: подешевел на 9,6% (индекс 90,4).
  • Рис шлифованный: стоимость снизилась на 4,7% (индекс 95,3).
  • Лук репчатый: зафиксировано небольшое снижение на 0,4% (индекс 99,6).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 15:13
Жумангарин высказался о показателях инфляции в Казахстане: Это прогноз, понимаете?

На что цены выросли больше всего

Несмотря на удешевление ряда позиций, общий индекс цен на СЗПТ за год вырос на 8%. Основной вклад в инфляцию внес мясной сектор, где зафиксированы максимальные показатели роста.

Топ продуктов с наибольшим ростом цен за год (январь 2026 к январю 2025):

  • Говядина бескостная: рост на 31,2% (индекс 131,2).
  • Баранина, включая бескостную: рост на 28,6% (индекс 128,6).
  • Говядина с костями: рост на 28,3% (индекс 128,3).
  • Мясной фарш: рост на 26,5% (индекс 126,5).

Среди прочих категорий значительное подорожание за год коснулось масла подсолнечного (+14,8%), яблок (+14,0%) и моркови (+13,6%).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 15:13
Зарплаты растут, но инфляция съедает эффект: что происходит с доходами казахстанцев

Итоги первой половины января

Если рассматривать изменения с начала 2026 года, то за две недели лидерами роста стали сезонные овощи и молочная продукция. Наиболее агрессивный рост показала белокочанная капуста, которая с начала года подорожала на 7,1%, причем более половины этого роста (3,8%) пришлось на вторую неделю января.

Также за период с начала года выросли цены на морковь (+2,2%), гречневую крупу (+1,7%) и кефир (+1,3%). В то же время за последнюю отчетную неделю (с 8 по 14 января) зафиксировано снижение цен на пшеничный хлеб из муки первого сорта (–1,5%) и курятину (–0,9%).

Есть и положительные изменения. С 1 января подешевели:

  • Огурцы: -3,7%
  • Яблоки: -1,5%
  • Помидоры: -1,0%
  • Чай черный: -0,7%
  • Рис шлифованный: -0,6%
  • Сыр твердый, полутвердый: -0,6%
  • Куры: -0,5%
  • Молоко: -0,3%
  • Сметана: -0,2%
  • Мясо кур (бедро, голень, окорочка): -0,2%
  • Говядина с костями: -0,1%
  • Говядина бескостная: -0,1%.

В целом по состоянию на середину января 2026 года средний индекс цен на социально–значимые товары остается стабильным по сравнению с предыдущей неделей (100,0%), что говорит о временном балансе на рынке продовольствия.

Ранее мы рассказали, почему официальная инфляция не отражает реальный рост цен в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Какие социально значимые продукты продолжают дешеветь в Казахстане
16:45, 14 сентября 2023
Какие социально значимые продукты продолжают дешеветь в Казахстане
Сезонный спад цен заканчивается: обзор стоимости основных продуктов питания в Казахстане
15:04, 28 октября 2024
Сезонный спад цен заканчивается: обзор стоимости основных продуктов питания в Казахстане
А у нас дефляция: дешевеет гречка и другие социально значимые продукты
13:21, 23 августа 2024
А у нас дефляция: дешевеет гречка и другие социально значимые продукты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: