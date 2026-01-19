Назван самый подешевевший продукт в Казахстане
Лидеры снижения
Главной новостью для потребителей стало значительное удешевление овощной группы в годовом выражении. Самым подешевевшим продуктом в Казахстане, по данным БНС АСПиР РК, стали огурцы, индекс цен на которые за год составил 86,7%, что означает падение стоимости на 13,3%.
В список наиболее подешевевших товаров в годовом выражении также вошли:
- Помидоры: снижение цены на 11,8% (индекс 88,2).
- Картофель: подешевел на 9,6% (индекс 90,4).
- Рис шлифованный: стоимость снизилась на 4,7% (индекс 95,3).
- Лук репчатый: зафиксировано небольшое снижение на 0,4% (индекс 99,6).
На что цены выросли больше всего
Несмотря на удешевление ряда позиций, общий индекс цен на СЗПТ за год вырос на 8%. Основной вклад в инфляцию внес мясной сектор, где зафиксированы максимальные показатели роста.
Топ продуктов с наибольшим ростом цен за год (январь 2026 к январю 2025):
- Говядина бескостная: рост на 31,2% (индекс 131,2).
- Баранина, включая бескостную: рост на 28,6% (индекс 128,6).
- Говядина с костями: рост на 28,3% (индекс 128,3).
- Мясной фарш: рост на 26,5% (индекс 126,5).
Среди прочих категорий значительное подорожание за год коснулось масла подсолнечного (+14,8%), яблок (+14,0%) и моркови (+13,6%).
Материал по теме
Итоги первой половины января
Если рассматривать изменения с начала 2026 года, то за две недели лидерами роста стали сезонные овощи и молочная продукция. Наиболее агрессивный рост показала белокочанная капуста, которая с начала года подорожала на 7,1%, причем более половины этого роста (3,8%) пришлось на вторую неделю января.
Также за период с начала года выросли цены на морковь (+2,2%), гречневую крупу (+1,7%) и кефир (+1,3%). В то же время за последнюю отчетную неделю (с 8 по 14 января) зафиксировано снижение цен на пшеничный хлеб из муки первого сорта (–1,5%) и курятину (–0,9%).
Есть и положительные изменения. С 1 января подешевели:
- Огурцы: -3,7%
- Яблоки: -1,5%
- Помидоры: -1,0%
- Чай черный: -0,7%
- Рис шлифованный: -0,6%
- Сыр твердый, полутвердый: -0,6%
- Куры: -0,5%
- Молоко: -0,3%
- Сметана: -0,2%
- Мясо кур (бедро, голень, окорочка): -0,2%
- Говядина с костями: -0,1%
- Говядина бескостная: -0,1%.
В целом по состоянию на середину января 2026 года средний индекс цен на социально–значимые товары остается стабильным по сравнению с предыдущей неделей (100,0%), что говорит о временном балансе на рынке продовольствия.
