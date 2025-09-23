В Казахстане хотят отказаться от понятия "социально значимые продукты питания"

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве 23 сентября 2025 года высказался о планах заменить список социально значимых продуктов питания (СЗПТ) продовольственными ваучерами, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, планируется ли расширить перечень социально значимых продуктов питания, цены на которые регулируются в Казахстане.

Однако Арман Шаккалиев заявил о планах отказаться от СЗПТ.

"СЗПТ – это пережиток, можно сказать, определенный в плане того, что мы какие-то списки формируем, диктуем производителям, какую цену надо ставить, надбавки. Поэтому мы сегодня и на заседании правительства докладывали, что проводим пилотный проект в Акколе, Кокшетау, Павлодаре – адресная цифровая социальная помощь", – сказал министр.

По его словам, для получателей АСП там делают продовольственные ваучеры, которые позволяют приобрести товар в течение календарного года по скидочной цене.

"Вот это наша задача. То есть мы должны использовать рыночные инструменты. Это на самом деле более эффективная модель. Она дает возможность, с одной стороны, и производителям, и потребителям, то есть всем участникам процесса, находиться под меньшим регуляторным прессом. И эффективность такого подхода, на мой взгляд, более высокая", – пояснил глава МТИ.

Пилотный проект, по его словам, рассчитан до конца года, после этого будет рассматриваться вопрос его расширения на всю страну.

"Это процесс эволюционный, мы не собираемся единомоментно. Инструменты администрирования, которые у нас сегодня есть, 15% надбавка, они остаются. В этот же период мы должны будем законодательно установить вопросы, связанные с торговым вознаграждением, чтобы у нас не было перекосов и не было, условно говоря, возможности использовать несколько колен для того, чтобы увеличивать стоимость. Это комплексный подход", – резюмировал Арман Шаккалиев.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил о возможности краткосрочного удорожания продуктов из-за повышения налоговых ставок.