Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 ноября

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 14 ноября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,77 тенге, снизившись на 1,34 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 608,62 тенге (+0,64). Курс российского рубля понизился до 6,46 тенге (-0,02). Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,68 тенге (-0,18). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524,1-526,1 тенге, евро – по 606,2-610,4 тенге, рубли – по 6,39-6,50. Утром 14 ноября 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 524,32 тенге, евро – 609,05 тенге, рубля – 6,52 тенге.

