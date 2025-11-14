#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 ноября

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 17:09 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 14 ноября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 522,77 тенге, снизившись на 1,34 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 608,62 тенге (+0,64).

Курс российского рубля понизился до 6,46 тенге (-0,02).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,68 тенге (-0,18).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524,1-526,1 тенге, евро – по 606,2-610,4 тенге, рубли – по 6,39-6,50.

Утром 14 ноября 2025 года Национальный банк установил курс доллара в 524,32 тенге, евро – 609,05 тенге, рубля – 6,52 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
