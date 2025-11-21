#АЭС в Казахстане
Финансы

Курсы валют на выходные дни: 22 и 23 ноября

Доллар, доллары, тенге, евро, разная валюта, разные валюты, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 21 ноября 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,93 тенге, поднявшись на 0,64 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 598,38 тенге (+1,15).

Курс российского рубля вырос до 6,59 тенге (+0,14).

Курс китайского юаня на утренних торгах составил 72,89 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520-522,1 тенге, евро – по 598,5-603,2 тенге, рубли – по 6,44-6,56.

Утром 21 ноября Национальный банк установил курс доллара в 518,19 тенге, евро – 597,32 тенге, рубля – 6,43 тенге.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
