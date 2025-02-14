Курсы валют на выходные дни: 15 и 16 февраля

Фото: pexels

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 14 февраля 2025 года закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 496,04 тенге, снизившись на 1,91 тенге. Средневзвешенный курс евро составил 517,04 тенге (-1,83). Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 5,47 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 67,90 тенге (-0,46). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 499,5-504,5 тенге, евро – по 521-526 тенге, рубли – по 5,37-5,51 тенге. Утром 14 февраля Национальный банк установил курс доллара в 497,88 тенге, евро – 518,59 тенге, рубля – 5,44 тенге.

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