Курс доллара снова вырос на торгах 17 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 524,14 тенге, поднявшись на 1,37 тенге.
Курс российского рубля поднялся до 6,46 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,90 тенге (+0,22).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 524-525,8 тенге, евро – по 606,7-610,7 тенге, рубли – по 6,39-6,50.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 17 ноября.
Так, фьючерсы на сырую нефть марки Brent упали на 0,68%, до 63,95 доллара за баррель.
Фьючерсы на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) торговались по цене 59,61 доллара за баррель, что на 0,8% ниже.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 522,19 тенге, евро – 606,42 тенге, рубля – 6,47 тенге.
