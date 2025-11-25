Курс доллара снова снизился на торгах 25 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 518,40 тенге, снизившись на 1,52 тенге.
Курс российского рубля вырос до 6,61 тенге (+0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,16 тенге (+0,05).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,6-520,5 тенге, евро – по 597,7-602,3 тенге, рубли – по 6,48-6,59.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 25 ноября.
Так, февральский фьючерс Brent снизил свою стоимость на 0,6%, до $62,36 за баррель.
WTI с поставкой в январе потеряла в цене 0,7%, до $58,53 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 519,98 тенге, евро – 600,06 тенге, рубля – 6,6 тенге.
