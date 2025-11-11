Курс доллара снова вырос на торгах 11 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 525,28 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,46 тенге (-0,01)
Курс китайского юаня составил 73,62 тенге (-0,08).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,2-528 тенге, евро – по 606,9-611,3 тенге, рубли – по 6,39-6,50.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 ноября.
Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2%, до $63,94 за баррель.
Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,2% и составила $59,99 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,58 тенге, евро – 605,36 тенге, рубля – 6,45 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 ноября, можно здесь.