Финансы

Курс доллара снова вырос на торгах 11 ноября

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 15:39 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 11 ноября 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 525,28 тенге, поднявшись на 1,69 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,46 тенге (-0,01)

Курс китайского юаня составил 73,62 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 526,2-528 тенге, евро – по 606,9-611,3 тенге, рубли – по 6,39-6,50.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 11 ноября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2%, до $63,94 за баррель.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,2% и составила $59,99 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 523,58 тенге, евро – 605,36 тенге, рубля – 6,45 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 11 ноября, можно здесь.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: