Финансы

Поднимутся ли в Казахстане ставки по депозитам – КФГД

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 14:01 Фото: pexels
Несмотря на стабильный рост сбережений граждан, который превысил 1 триллион тенге, период агрессивного роста ставок вознаграждения по депозитам, вероятно, подошел к концу, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов заявляет: банкам придется стать менее активными в пересмотре доходности по депозитам, хотя такие сбережения остаются самым надежным инструментом для казахстанцев.

Причина не только в уже высокой привлекательности вкладов, но и в ужесточении регуляторных требований, которое повышает стоимость привлечения средств. Финансовому рынку предстоит войти в новую фазу стабилизации – говорится в "Обзоре рынка депозитов физических лиц за III квартал 2025 года".

Победа тенге

Роcт депозитов в РК превратился в настоящий бум: объем вкладов физических лиц только за III квартал 2025 года увеличился на 4%, или на 18,2% в годовом выражении. Это происходит на фоне роста годовой инфляции до 12,9% и снижения реальных доходов населения (индекс реальных доходов – 98,4%).

Подобный парадокс лишь подчеркивает: население рассматривает банковские депозиты как основной щит против инфляционных рисков и главный инструмент инвестирования. 84% респондентов, опрошенных Нацбанком, подтвердили этот выбор.

Наиболее значимый тренд – окончательная победа тенге. Вклад в прирост депозитов за квартал почти полностью сформирован в национальной валюте (3,7 п.п. из 4,0). Доля валютных депозитов сократилась на 0,6 п.п. и достигла 22,5% – исторически низкого показателя.

Этот уровень долларизации приблизил Казахстан вплотную к порогу, который МВФ определяет как "недолларизованная экономика" (менее 20%).

Пятилетний период показывает, что объем тенговых депозитов вырос более чем в 2,5 раза, в то время как валютные вклады – лишь на треть. Корректировка курса тенге не смогла переломить этот тренд.

Кто и как копит?

Структура рынка остается стабильной: массовый сегмент формирует основу, занимая 48,2% совокупного портфеля. Сбережения этой группы – "подушка безопасности", нацеленная на краткие и среднесрочные траты, что делает выбор тенговых депозитов с высокой доходностью наиболее рациональным.

Однако наблюдается перераспределение средств в пользу вкладчиков с более высоким доходом. Крупный и средний сегменты более устойчивы к потребительской инфляции, что позволяет им наращивать сбережения, не сокращая уровень потребления.

В годовом выражении прирост депозитов среднего и крупного сегментов составил 24,2% и 19,5% соответственно, в то время как массовый сегмент вырос на 15,1%.

депозиты, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 14:01

Фото: Zakon.kz

Привлекательность стабильного фондирования

Самым популярным продуктом остаются несрочные депозиты (57,4% рынка). Но истинный интерес банков и вкладчиков лежит в плоскости долгосрочного накопления. Наибольшие темпы роста продемонстрировали:

  1. Сберегательные вклады: рост на 66,4% в годовом выражении (самые доходные депозиты с жесткими ограничениями на изъятие).
  2. Срочные вклады: рост в 8,6 раза за год (компромисс между высокой доходностью сберегательных и гибкостью несрочных вкладов).

В целом уровень стабильного фондирования в банковской системе вырос до 20,5%, укрепляя финансовую устойчивость сектора.

Пересмотра ставок не будет?

В результате повышения базовой ставки Нацбанка в октябре 2025 года для стабилизации инфляционной динамики отдельные банки повысили ставки по депозитам населения.

При этом в документе подчеркивается:

"Вместе с тем можно ожидать менее активного пересмотра банками ставок вознаграждения, т.к. текущая доходность уже находится на достаточно высоком уровне, а также с учетом повышения минимальных резервных требований по обязательствам банка, в том числе по депозитам".КФГД

Подводя итоги, отметим, что III квартал 2025 года стал положительным для розничного рынка: это рост объемов, исторический минимум долларизации и увеличение стабильного фондирования. Все это свидетельствует о высокой привлекательности депозитов как понятного, надежного и доходного финансового инструмента.

Ранее финансисты объяснили, что сегодня лучше: вложения в золото или открытие депозита.

Андрей Зубов
