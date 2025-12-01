#АЭС в Казахстане
Финансы

Ставки по депозитам в Казахстане превысили исторический максимум

Базовая ставка, процент, проценты, базовые ставки, процентная ставка, НДС, налог на добавленную стоимость, плательщики НДС, ставка НДС, уплата НДС, процент НДС, проценты НДС, добавочный налог, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 11:26 Фото: freepik
Доходность по банковским депозитам в РК достигла абсолютного рекорда, который не обновлялся почти 30 лет. Новые ставки введены с 1 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из мониторинга рынка следует, что с началом зимы доходность банковских вкладов (ГЭСВ) достигла уровня 20% – это самый высокий показатель с декабря 1996 года (16,7%). Так финансовый сектор страны реагирует на высокую базовую ставку Нацбанка агрессивным ростом вознаграждения как для розничных клиентов, так и для бизнеса.

Условия в 20% предложили вкладчикам сразу три банка Казахстана. Правда, самые высокие ставки доступны лишь при строгих ограничениях:

  • срок размещения – короткий (3-6 месяцев);
  • полный запрет на снятие и пополнение (за исключением одного банка, который дает право пополнения);
  • разброс порога входа – от 5 тыс. до 10 млн тенге.

Среди остальных БВУ (всего на 1 декабря повысили ставки еще 6 банков) развернулась конкурентная борьба в коридоре 18-19,5%. Банки массово пересматривают тарифные сетки, пытаясь удержать ликвидность населения на коротких дистанциях.

Отметим, что тренд на удорожание фондирования наметился еще в середине осени. Согласно статистике Нацбанка РК, повышение началось в октябре 2025 года: средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным тенговым депозитам физических лиц тогда выросла с 14,4% до 14,6%.

К декабрю этот тренд усилился, заставив практически всех участников рынка пересмотреть свои тарифные сетки в сторону повышения, чтобы сохранить конкурентоспособность в борьбе за ликвидность населения.

Ранее мы рассказали, что в ноябре был поставлен еще один рекорд. Общий объем депозитов в банках Казахстана составил 44,7 трлн тенге (увеличение за месяц на 2,8%, или на 1,2 трлн тенге). При этом уверенный рост сбережений обеспечивается национальной валютой – 707 млрд тенге.

Андрей Зубов
