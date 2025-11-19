Проведение экспертизы проектов, финансируемых за счет Нацфонда: внесены изменения

Постановлением правительства от 14 ноября 2025 года внесены изменения в Правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Нацфонда путем приобретения долговых ценных бумаг, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда РК путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния и национального управляющего холдинга, созданного в рамках мер по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развитию национальной экономики, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов.

Уточняется, что экспертиза проектов проводится в два этапа:

этап 1 "Стратегическая оценка проекта";

этап 2 "Комплексная оценка проекта и рассмотрение альтернативных источников финансирования", включающий:

- обязательный подэтап "Индикативная оценка проекта";

- опциональный подэтап "Прохождение независимых экспертиз";

- обязательный подэтап "Рассмотрение и привлечение альтернативных источников финансирования проекта";

- обязательный подэтап "Итоговая оценка проекта".

Координирующий орган экспертной группы в течение 10 рабочих дней вносит в заключение индикативной оценки изменения и дополнения с учетом замечаний и предложений, полученных от других участников экспертной группы.

Заключение индикативной оценки подписывается участниками экспертной группы с учетом положений, предусмотренных пунктом 7.1 приложения 1 к правилам.

В случае, если в заключении индикативной оценки указана необходимость независимой экспертизы, координирующий орган экспертной группы в течение 10 рабочих дней разрабатывает проект технического задания и направляет его другим участникам экспертной группы для получения замечаний и предложений.

Участники экспертной группы в течение семи рабочих дней предоставляют координирующему органу экспертной группы замечания и предложения к проекту технического задания.

Координирующий орган экспертной группы в течение пяти рабочих дней вносит изменения и дополнения в проект технического задания с учетом замечаний и предложений, полученных от других участников экспертной группы.

Техническое задание к независимой экспертизе подписывается участниками экспертной группы и представляется инициатору проекта или уполномоченному органу.

Техническое задание составляется индивидуально для каждого проекта.

Также говорится, что координирующий орган экспертной группы на основе представленных документов в течение 15 рабочих дней со дня получения всех документов готовит заключение о проверке потенциального независимого эксперта на соответствие квалификационным требованиям и направляет его инициатору проекта или уполномоченному органу.

В ходе проверки потенциального независимого эксперта на соответствие квалификационным требованиям координирующий орган экспертной группы в случае необходимости запрашивает мнение, информацию и выводы у других участников экспертной группы.

Участие экспертной группы в рассмотрении источников финансирования подразумевает консультативную помощь при составлении запросов (заявок) потенциальным инвесторам и кредиторам, участие в направлении запросов (заявок), обсуждениях с инвесторами и кредиторами, а также консультативную помощь в обработке ответов.

Также предусмотрено, что координирующий орган экспертной группы в течение 15 рабочих дней вносит в проект заключения итоговой оценки изменения и дополнения с учетом замечаний и предложений, полученных от других участников экспертной группы.

Срок между контрольной точкой и следующим этапом финансирования составляет не менее 25 рабочих дней в целях проведения анализа.

Координирующий орган экспертной группы в течение 15 рабочих дней разрабатывает проект рекомендации и направляет другим участникам экспертной группы для предоставления замечаний и предложений.

Участники экспертной группы предоставляют координирующему органу экспертной группы свои замечания и предложения в течение 10 рабочих дней.

Координирующий орган экспертной группы в течение 10 рабочих дней после получения замечаний и предложений вносит соответствующие изменения и дополнения в проект рекомендации, организует сбор подписей участников экспертной группы и направляет уполномоченному органу или инициатору проекта.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что при рассмотрении проекта, предлагаемого к финансированию за счет средств Нацфонда путем приобретения долговых ценных бумаг холдинга, холдинг предоставляет замечания и предложения к проектам заключения индикативной оценки, технического задания, заключения итоговой оценки и рекомендации, связанные с вопросами финансирования, которые носят рекомендательный характер и не включаются в указанные документы.

Холдинг не участвует в подписании указанных документов, а также принятии решений в случаях, предусмотренных пунктом 59 настоящих Правил.

Постановление вводится в действие с 29 ноября 2025 года.