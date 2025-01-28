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Право

Финансируемые из Нацфонда проекты будут проходить экспертизу

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 11:26 Фото: pexels
МНЭ РК подготовило постановление правительства "Об утверждении Правил проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда РК, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования", сообщает Zakon.kz.

Правительство, Национальный банк и Высшая аудиторская палата выработали механизм обязательной экспертизы и анализа проектов. Процесс оценки будет включать два ключевых этапа.

1. Стратегическая оценка – на первом этапе Министерство национальной экономики будет оценивать проекты на соответствие стратегическим документам и приоритетам страны, а также их влияние на экономику, включая прогнозы по вкладу в ВВП, увеличению бюджетных поступлений и росту инвестиций.

2. Комплексная оценка – второй этап экспертизы предполагает более глубокий анализ. Экспертная группа, включающая специалистов из Нацбанка, Министерства национальной экономики и финансов, будет оценивать финансово-экономические и технические аспекты проектов. При необходимости для независимой экспертизы будут привлекаться сторонние специалисты за счет средств инициатора проекта.

Кроме того, поясняют в МНЭ, для повышения качества и устойчивости проектов, условия финансирования изменятся. Доля средств, выделяемых из Нацфонда, не будет превышать 50% от общего объема требуемых средств. Оставшуюся сумму необходимо будет софинансировать через собственные средства инициатора проекта или акционеров инициатора проекта, банками второго уровня, международными финансовыми организациями.

Проект также внесет изменения в Бюджетный кодекс, уточняя условия проведения экспертизы и утверждения Правил.

"Принятие проекта Правил ужесточит условия выделения средств из Нацфонда и позволит расходовать его средства на реализацию проектов с высокой валовой добавленной стоимостью", – заключили в министерстве. 

Предусматривается, что правила будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 11 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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