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Право

Экспертиза проектов, финансируемых за счет Нацфонда: утверждены правила

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 15:14 Фото: freepik
Постановлением правительства от 2 мая 2025 года утверждены Правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, сообщает Zakon.kz.

Цель правил – обеспечение прозрачной и всесторонней экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств НФРК путем приобретения долговых ценных бумаг.

Указывается, что прозрачная и всесторонняя экспертиза направлена на достижение качественной оценки общестранового значения и стратегической значимости, инвестиционной эффективности и привлекательности указанных проектов, оценки кредитоспособности организаций, получающих финансирование из НФРК, выработку оптимальной структуры и условий финансирования с учетом рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования.

Экспертиза проектов проводится в два этапа:

  • этап 1 "Стратегическая оценка проекта";
  • этап 2 "Комплексная оценка проекта и рассмотрение альтернативных источников финансирования":
  • обязательный подэтап "Индикативная оценка проекта";
  • опциональный подэтап "Прохождение независимых экспертиз";
  • обязательный подэтап "Рассмотрение и привлечение альтернативных источников финансирования проекта";
  • обязательный подэтап "Итоговая оценка проекта".

Инициатор проекта направляет в уполномоченный орган запрос о необходимости финансирования проекта с приложением бизнес-плана и финансовой модели проекта.

Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления запроса формирует стратегическое обоснование проекта и направляет его в центральный уполномоченный орган по государственному планированию с приложением документов, предоставленных инициатором проекта. Стратегическое обоснование подписывается руководителем уполномоченного органа.

В свою очередь центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основе предоставленного уполномоченным органом стратегического обоснования и предоставленных документов готовит заключение стратегической оценки проекта в течение 15 рабочих дней со дня получения всех документов.

Стратегическая оценка проекта проводится в соответствии с алгоритмом стратегической оценки проекта. Заключение стратегической оценки подписывается руководителем центрального уполномоченного органа по государственному планированию.

По результатам стратегической оценки выносятся заключения следующих видов:

  • положительное;
  • о необходимости доработки;
  • отрицательное.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию представляет положительное заключение с уведомлением уполномоченного органа в течение трех рабочих дней, и проект допускается на следующий этап, если в соответствии с алгоритмом стратегической оценки стратегическая оценка проекта составляет семь или более баллов и проект соответствует каждому из общих критериев.

Вместе с тем предусмотрено, что центральный уполномоченный орган по государственному планированию представляет заключение о необходимости доработки и проект направляется уполномоченному органу на доработку при непредставлении необходимых документов или представлении документов, не соответствующих установленным требованиям, или отсутствии полной и релевантной информации в стратегическом обосновании.

Доработка включает представление необходимых документов, соответствующих установленным требованиям, или изменение и дополнение стратегического обоснования согласно замечаниям и комментариям в заключении стратегической оценки.

Доработка допускается не более два раз. Каждая доработка осуществляется уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает доработанный проект и готовит обновленное заключение стратегической оценки в течение 10 рабочих дней.

Центральный уполномоченный орган по государственному планированию представляет отрицательное заключение с уведомлением уполномоченного органа в течение трех рабочих дней, и проект не допускается на следующий этап в случае несоответствия условиям правил.

Также предусмотрена комплексная оценка проекта и рассмотрение альтернативных источников финансирования, рассмотрение результатов экспертизы и финансирование проекта, анализ контрольных точек проекта, а также достижения стратегических целей и социально-экономических показателей проекта.

Экспертная группа

Кроме того, утверждено положение об экспертной группе.

Основными задачами экспертной группы являются рассмотрение, комплексная оценка и определение оптимальных условий финансирования проекта.

Функциями экспертной группы являются:

  • подготовка заключения индикативной оценки;
  • рассмотрение альтернативных источников финансирования проекта совместно с инициатором проекта;
  • определение необходимости независимой экспертизы проекта, составление технического задания и допуск независимого эксперта к оказанию услуг по запрошенной независимой экспертизе;
  • подготовка заключения итоговой оценки;
  • анализ контрольных точек проекта;
  • формирование рекомендаций о продолжении, приостановлении, возобновлении и прекращении финансирования проекта по итогам анализа контрольных точек проекта;
  • принятие решений в случае несоблюдения заемщиком установленных условий финансирования проекта.

Экспертная группа состоит из представителей:

  • Национального банка РК;
  • Министерства национальной экономики РК;
  • Министерства финансов РК;
  • АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Координирующим органом экспертной группы является Национальный банк РК.

Приказ вводится в действие с 1 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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