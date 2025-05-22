Экспертиза проектов, финансируемых за счет Нацфонда: утверждены правила
Цель правил – обеспечение прозрачной и всесторонней экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств НФРК путем приобретения долговых ценных бумаг.
Указывается, что прозрачная и всесторонняя экспертиза направлена на достижение качественной оценки общестранового значения и стратегической значимости, инвестиционной эффективности и привлекательности указанных проектов, оценки кредитоспособности организаций, получающих финансирование из НФРК, выработку оптимальной структуры и условий финансирования с учетом рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования.
Экспертиза проектов проводится в два этапа:
- этап 1 "Стратегическая оценка проекта";
- этап 2 "Комплексная оценка проекта и рассмотрение альтернативных источников финансирования":
- обязательный подэтап "Индикативная оценка проекта";
- опциональный подэтап "Прохождение независимых экспертиз";
- обязательный подэтап "Рассмотрение и привлечение альтернативных источников финансирования проекта";
- обязательный подэтап "Итоговая оценка проекта".
Инициатор проекта направляет в уполномоченный орган запрос о необходимости финансирования проекта с приложением бизнес-плана и финансовой модели проекта.
Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня поступления запроса формирует стратегическое обоснование проекта и направляет его в центральный уполномоченный орган по государственному планированию с приложением документов, предоставленных инициатором проекта. Стратегическое обоснование подписывается руководителем уполномоченного органа.
В свою очередь центральный уполномоченный орган по государственному планированию на основе предоставленного уполномоченным органом стратегического обоснования и предоставленных документов готовит заключение стратегической оценки проекта в течение 15 рабочих дней со дня получения всех документов.
Стратегическая оценка проекта проводится в соответствии с алгоритмом стратегической оценки проекта. Заключение стратегической оценки подписывается руководителем центрального уполномоченного органа по государственному планированию.
По результатам стратегической оценки выносятся заключения следующих видов:
- положительное;
- о необходимости доработки;
- отрицательное.
Центральный уполномоченный орган по государственному планированию представляет положительное заключение с уведомлением уполномоченного органа в течение трех рабочих дней, и проект допускается на следующий этап, если в соответствии с алгоритмом стратегической оценки стратегическая оценка проекта составляет семь или более баллов и проект соответствует каждому из общих критериев.
Вместе с тем предусмотрено, что центральный уполномоченный орган по государственному планированию представляет заключение о необходимости доработки и проект направляется уполномоченному органу на доработку при непредставлении необходимых документов или представлении документов, не соответствующих установленным требованиям, или отсутствии полной и релевантной информации в стратегическом обосновании.
Доработка включает представление необходимых документов, соответствующих установленным требованиям, или изменение и дополнение стратегического обоснования согласно замечаниям и комментариям в заключении стратегической оценки.
Доработка допускается не более два раз. Каждая доработка осуществляется уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней.
Центральный уполномоченный орган по государственному планированию рассматривает доработанный проект и готовит обновленное заключение стратегической оценки в течение 10 рабочих дней.
Центральный уполномоченный орган по государственному планированию представляет отрицательное заключение с уведомлением уполномоченного органа в течение трех рабочих дней, и проект не допускается на следующий этап в случае несоответствия условиям правил.
Также предусмотрена комплексная оценка проекта и рассмотрение альтернативных источников финансирования, рассмотрение результатов экспертизы и финансирование проекта, анализ контрольных точек проекта, а также достижения стратегических целей и социально-экономических показателей проекта.
Экспертная группа
Кроме того, утверждено положение об экспертной группе.
Основными задачами экспертной группы являются рассмотрение, комплексная оценка и определение оптимальных условий финансирования проекта.
Функциями экспертной группы являются:
- подготовка заключения индикативной оценки;
- рассмотрение альтернативных источников финансирования проекта совместно с инициатором проекта;
- определение необходимости независимой экспертизы проекта, составление технического задания и допуск независимого эксперта к оказанию услуг по запрошенной независимой экспертизе;
- подготовка заключения итоговой оценки;
- анализ контрольных точек проекта;
- формирование рекомендаций о продолжении, приостановлении, возобновлении и прекращении финансирования проекта по итогам анализа контрольных точек проекта;
- принятие решений в случае несоблюдения заемщиком установленных условий финансирования проекта.
Экспертная группа состоит из представителей:
- Национального банка РК;
- Министерства национальной экономики РК;
- Министерства финансов РК;
- АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
Координирующим органом экспертной группы является Национальный банк РК.
Приказ вводится в действие с 1 июня 2025 года.