Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,19 тенге, евро – 597,32 тенге, рубля – 6,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 516,5 тенге, продажи – 523,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 595,5 тенге, продажи – 603,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,39 тенге, продажи – 6,54 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,6 тенге, продажи – 520,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 597,2 тенге, продажи – 602,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,38тенге, продажи – 6,49 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,7 тенге, продажи – 520,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте –596,7 тенге, продажи – 603,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,45.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.