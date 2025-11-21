Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 21 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 21 ноября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,19 тенге, евро – 597,32 тенге, рубля – 6,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 516,5 тенге, продажи – 523,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 595,5 тенге, продажи – 603,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,39 тенге, продажи – 6,54 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 518,6 тенге, продажи – 520,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 597,2 тенге, продажи – 602,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,38тенге, продажи – 6,49 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 518,7 тенге, продажи – 520,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте –596,7 тенге, продажи – 603,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,45. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

