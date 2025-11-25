Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 ноября

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 25 ноября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,98 тенге, евро – 600,06 тенге, рубля – 6,6 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 518,4 тенге, продажи – 523,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 597,5 тенге, продажи – 604,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 519 тенге, продажи – 521 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 597,8 тенге, продажи – 602,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,60 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519 тенге, продажи – 521 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597,5 тенге, продажи – 602,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,57. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: