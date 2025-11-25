Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 25 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 519,98 тенге, евро – 600,06 тенге, рубля – 6,6 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 518,4 тенге, продажи – 523,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 597,5 тенге, продажи – 604,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,47 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 519 тенге, продажи – 521 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 597,8 тенге, продажи – 602,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,60 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519 тенге, продажи – 521 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 597,5 тенге, продажи – 602,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,49 тенге, продажи – 6,57.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.