Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 12 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 12 ноября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 525,28 тенге, евро – 607,85 тенге, рубля – 6,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 523,5 тенге, продажи – 530,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 603,5 тенге, продажи – 613,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,34 тенге, продажи – 6,49 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 525,6 тенге, продажи – 527,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 606,8 тенге, продажи – 611 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,51 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 525,2 тенге, продажи – 527,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 605,4 тенге, продажи – 610 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,39 тенге, продажи – 6,46. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

