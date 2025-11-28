#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
516.86
598.68
6.58
Финансы

В Алматы запустили новый протокол передачи данных ККМ

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2025 14:50 Фото: pexels
В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили о запуске обновленного Протокола передачи данных ККМ версии 2.0.3, опубликованного Комитетом государственных доходов, передает Zakon.kz..

Новая версия протокола предусматривает:

  • автоматическое подключение контрольно-кассовых машин к Национальному каталогу товаров;
  • определение геолокации ККМ через оператора фискальных данных с высокой точностью;
  • улучшенную интеграцию и повышение прозрачности налогового администрирования.

По данным КГД, переход на новый протокол завершен до 15 ноября 2025 года. Отключение операторов фискальных данных от прежней версии началось 17 ноября 2025 года.

Обновление программного обеспечения ККМ будет выполняться автоматически.

При необходимости прошивка и техническое обслуживание осуществляются Центрами технического обслуживания, перечень которых размещен на сайте Департамента государственных доходов по городу Алматы.


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В КГД напомнили о необходимости перепрограммировать ККМ на новый протокол до 1 августа
10:33, 28 июля 2023
В КГД напомнили о необходимости перепрограммировать ККМ на новый протокол до 1 августа
КГД напомнил предпринимателям о необходимости перепрограммировать ККМ
11:30, 26 мая 2023
КГД напомнил предпринимателям о необходимости перепрограммировать ККМ
Предпринимателям до конца года необходимо перепрограммировать ККМ​
11:19, 19 декабря 2022
Предпринимателям до конца года необходимо перепрограммировать ККМ​
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: