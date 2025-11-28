В Алматы запустили новый протокол передачи данных ККМ

В Департаменте государственных доходов Алматы сообщили о запуске обновленного Протокола передачи данных ККМ версии 2.0.3, опубликованного Комитетом государственных доходов, передает Zakon.kz..

Новая версия протокола предусматривает:

автоматическое подключение контрольно-кассовых машин к Национальному каталогу товаров;

определение геолокации ККМ через оператора фискальных данных с высокой точностью;

улучшенную интеграцию и повышение прозрачности налогового администрирования.

По данным КГД, переход на новый протокол завершен до 15 ноября 2025 года. Отключение операторов фискальных данных от прежней версии началось 17 ноября 2025 года.

Обновление программного обеспечения ККМ будет выполняться автоматически.

При необходимости прошивка и техническое обслуживание осуществляются Центрами технического обслуживания, перечень которых размещен на сайте Департамента государственных доходов по городу Алматы.



