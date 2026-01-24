КГД выпустил инструкцию: как перейти на обновленную "упрощенку" с 2026 года

Комитет государственных доходов 23 января представил разъяснения по переходу на обновленный упрощенный налоговый режим, сообщает Zakon.kz.

КГД опубликовал инструкцию, в которой разъяснил порядок подачи уведомления о применяемом режиме налогообложения в рамках нового Налогового кодекса. Разъяснения касаются налогоплательщиков, ранее применявших специальные налоговые режимы на основе упрощенной декларации, розничного налога, а также режима с использованием фиксированного вычета.

Согласно информации КГД, с 1 января 2026 года подать уведомление о применяемом режиме налогообложения можно несколькими способами: через кабинет налогоплательщика в информационной системе "Интегрированная система налогового администрирования", мобильное приложение E-Salyq Business, банковские приложения крупных банков, а также через органы государственных доходов на бумажном носителе.

В комитете уточнили, что в разделе "Подать документы" будет доступно специальное уведомление, которое налогоплательщики смогут направить, подписав его электронной цифровой подписью.

Для налогоплательщиков установлен переходный период – с 1 января по 1 марта 2026 года. В этот срок необходимо представить уведомление о переходе на обновленный упрощенный режим в соответствии с требованиями статьи 840 нового Налогового кодекса. Те, кто подаст уведомление в установленный период, будут признаны применяющими режим упрощенной декларации с 1 января 2026 года.

В КГД подчеркнули, что налогоплательщикам важно заранее определиться с выбором режима налогообложения и своевременно направить соответствующее уведомление с учетом условий его применения.

