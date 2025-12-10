Как выбрать идеальный вклад: от гибких решений до долгосрочных накоплений

Депозиты остаются одним из наиболее надежных и доступных инструментов для хранения и накопления средств. Сочетание гарантированной защиты вкладов, прозрачных условий и удобных цифровых сервисов делает их востребованными среди широкого круга клиентов.

Halyk Bank – крупнейший банк страны, традиционно предлагает широкий выбор депозитных продуктов: от классических вкладов с высокой доходностью до гибких решений с возможностью свободного пополнения и снятия. Банк предлагает широкую линейку депозитов, ориентированных на потребности разных категорий клиентов – от тех, кто ценит гибкость, до тех, кто планирует долгосрочные накопления. Каждый продукт разработан таким образом, чтобы обеспечить удобство управления средствами, прозрачность условий и высокий уровень доверия.

Особое внимание Halyk уделяет созданию понятных, удобных и современных инструментов накопления, что позволяет клиентам легко подобрать вклад под свои жизненные цели – обучение детей, формирование финансовой подушки безопасности, накопление на крупные покупки или долгосрочные инвестиции.

Ключевые продукты депозитной линейки Halyk Bank

Универсальный подходит тем, кому важно свободное распоряжение средствами, кто ценит гибкость, кому важна оперативная доступность средств. Клиенты могут регулярно пополнять вклад и при необходимости частично снимать без потери доходности, что делает продукт максимально удобным для ежедневного управления финансами. Такая гибкость привлекает клиентов, которые хотят сохранить доступ к своим деньгам, но при этом формировать накопления.

Максимальный депозит выбирают клиенты, стремящиеся к долгосрочным финансовым целям и готовые разместить средства на определенный срок. Стратегия фиксированности позволяет дисциплинированно хранить и уверенно планировать личный бюджет. Этот продукт особенно востребован у клиентов, ищущих стабильный и прогнозируемый результат.

Образовательный депозит AQYL – социально значимый, ориентированный на семьи, планирующие обучение детей. Депозит помогает подготовиться к будущим образовательным расходам и способствует формированию ответственного подхода финансового планирования. Для родителей это удобный способ заранее создать финансовую базу для обучения детей.

Новый депозит QORJIN – вклад нового поколения

Дополняя линейку депозитных продуктов, Halyk запустил новый вклад QORJIN, ориентированный на тех, которым важно удобство управления, прозрачные условия и возможность гибкого накопления. QORJIN создан для активных клиентов, которым важно управлять сбережениями быстро, гибко и комфортно, который сочетает преимущества накопительных вкладов и повышенной доходности, объединяя в себе удобство ежедневного управления средствами, и комфортный режим накопления. Новый вклад стал логичным расширением актуальной депозитной линейки и направлен на удовлетворение потребности существующих клиентов и привлечение новых клиентов за счет выгодных условий размещения средств.

Вклад доступен в валютах KZT и USD со сроками размещения 3, 6 и 12 месяцев.

Вклад QORJIN предлагает одну из наиболее конкурентных моделей вознаграждения на рынке, позволяя клиентам выбрать наиболее подходящий срок размещения средств в зависимости от своих финансовых целей. Линейка ставок обеспечивает баланс между доходностью и гибкостью.

Преимущества нового вклада:

постепенно откладывать средства на важные цели;

свободно пополнять вклад в любое время;

выгодные ставки на всех сроках размещения;

надежное размещение средств с удобным доступом в любой момент.

Запуск нового депозита расширил продуктовую линейку Halyk и обеспечил клиентам еще более широкий выбор инструментов для накоплений. Обновленная линейка охватывает все ключевые потребности – от гибкого управления средствами до долгосрочного планирования. Благодаря сочетанию современных условий гибкости и цифровых возможностей новый вклад стал важным и логичным продолжением линейки, заняв место между полностью фиксированными и максимально гибкими продуктами и обеспечив клиентам удобный и современный механизм формирования сбережений.

Вклад QORJIN и другие вклады из линейки продуктов банка доступны для оформления в приложении Halyk Super App.