Курс доллара стал расти на торгах 12 марта

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 12 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,68 тенге, поднявшись на 2,06 тенге.

Курс российского рубля понизился до 6,17 тенге (-0,04).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,48 тенге (+0,06).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,3-493,3 тенге, евро – по 567,6-573,4 тенге, рубли – по 6,17-6,29.

Мировые цены на нефть растут 12 марта.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 6,32%, до 97,79 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 5,46%, до 92,01 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,39 тенге, евро – 567,99 тенге, рубля – 6,19 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 марта, можно здесь.