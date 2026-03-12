Курс доллара стал расти на торгах 12 марта
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 491,68 тенге, поднявшись на 2,06 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,17 тенге (-0,04).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,48 тенге (+0,06).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 491,3-493,3 тенге, евро – по 567,6-573,4 тенге, рубли – по 6,17-6,29.
Мировые цены на нефть растут 12 марта.
Так, стоимость майских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 6,32%, до 97,79 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на апрель подорожали на 5,46%, до 92,01 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 489,39 тенге, евро – 567,99 тенге, рубля – 6,19 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 12 марта, можно здесь.