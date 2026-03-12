Квартиры в Астане и Алматы: где дороже и почему

Многие казахстанцы, планируя покупку квартиры в Астане или Алматы, сталкиваются с одним и тем же вопросом: почему похожие квартиры могут стоить совершенно по-разному. Какие факторы на самом деле формируют цену квадратного метра в двух крупнейших городах страны – в материале Zakon.kz.

В Астане все решают набережные и парки

Анализ рынка жилья, проведенный специалистами Нацбанка Казахстана, показал, что в столице ключевую роль играет расположение дома. Например, квартиры на левом берегу реки Ишим стоят в среднем на 11,3% дороже аналогичных объектов в других частях города.

Дополнительную ценовую премию дает и близость к набережной: если жилье находится в радиусе одного километра, его стоимость увеличивается примерно на 10,4%. Напротив, удаленность от реки и парков более чем на километр снижает цену примерно на 10,5%.

Еще один фактор – развитая инфраструктура. Соседство с крупными торгово-развлекательными центрами также формирует дополнительную надбавку к стоимости квадратного метра.

Высота потолков может поднять цену почти на 60%

Помимо расположения, на цену жилья сильно влияют характеристики самой квартиры. Самый заметный эффект дает высота потолков. Увеличение потолков на один метр сопровождается ростом стоимости квадратного метра примерно на 59,2%.

Также имеет значение стадия строительства. Квартиры в домах со сроком ввода в эксплуатацию в 2026-2028 годах стоят в среднем на 15,7% дешевле уже готовых объектов.

Тип здания тоже влияет на стоимость. Монолитные дома формируют ценовую премию около 11,8% по сравнению с панельными. В то же время квартиры в бывших общежитиях стоят примерно на 13% дешевле.

Расположение квартиры на крайних этажах обычно снижает цену: последний этаж уменьшает стоимость примерно на 6,2%, первый – на 4,8%.

Отдельно исследование оценило, как жилье дешевеет со временем. Монолитные дома теряют около 1,43% стоимости в год, кирпичные – примерно 0,38%, а панельные – около 0,23%.

Дополним. В Астане рынок элитной недвижимости сосредоточен преимущественно на левом берегу Ишима, где лидируют Есильский район и прилегающие к нему престижные микрорайоны. Это обусловлено близостью к правительственным объектам, деловым центрам, паркам и современной инфраструктурой, что делает эти локации магнитом для состоятельных жителей столицы и инвесторов.

В Алматы главный ориентир – Аль-Фараби

На рынке жилья Алматы ключевым фактором становится география города. Жилье, расположенное выше проспекта Аль-Фараби, стоит в среднем на 20,6% дороже аналогичных объектов ниже этой линии.

Это объясняется как престижностью верхних районов, так и более благоприятной экологией и видами на горы.

Еще один фактор – доступность метро. Если квартира находится дальше, чем в двух километрах от станции метро, ее стоимость в среднем снижается на 6,2%. Также заметные различия в ценах наблюдаются между административными районами города.

От себя добавим, что в Алматы рынок элитного жилья сосредоточен в самых престижных районах города – Бостандыкском и Медеуском. Здесь цены на квартиры бьют все рекорды, особенно в новостройках премиум-класса. Это обусловлено не только близостью к горам, развитой инфраструктурой и экологической чистотой, но и высоким спросом со стороны состоятельных покупателей.

Какие квартиры дороже в Алматы

Среди характеристик квартир самым сильным фактором снова оказалась высота потолков. Увеличение этого параметра на один метр повышает цену примерно на 31,2%.

Квартиры в домах, которые будут введены в эксплуатацию в 2026-2028 годах, стоят в среднем на 11,6% дешевле готового жилья.

Тип дома также влияет на цену, хотя эффект менее заметный, чем в Астане. Кирпичные дома стоят примерно на 4,7% дороже панельных, монолитные – на 3,2%.

Квартиры на последнем этаже дешевле других примерно на 4,8%, на первом – на 2,5%. Если дом имеет статус бывшего общежития, цена квартиры снижается примерно на 2,8%.

Возраст здания также оказывает влияние, хотя и умеренное. Панельные дома дешевеют примерно на 0,17% в год, монолитные – на 0,46%.

Почему цены в двух городах формируются по-разному

Результаты анализа показывают, что механика формирования цен на жилье в Астане и Алматы отличается.

В Астане решающим фактором чаще становится конкретная локация внутри города – левый берег, набережные, парки и развитая инфраструктура.

В Алматы же ключевую роль играет близость к горам и к метро, что отражается в заметной ценовой разнице между "верхними" и "нижними" районами.

В итоге стоимость квадратного метра формируется сочетанием двух групп факторов – преимуществ конкретной локации и характеристик самого жилья. Именно это и объясняет, почему похожие квартиры даже в одном городе могут стоить совершенно по-разному.

