Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 декабря

В Казахстане 22 декабря 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 декабря 2025 года необходимо представить следующие ФНО: ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2025 года;

ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в ноябре 2025 года);

ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год (по платежам до 100 МРП при получении разрешения в ноябре 2025 года); Кроме того, нужно уплатить: НДС в ЕАЭС за ноябрь 2025 года;

акциз, в том числе по импорту товарам из ЕАЭС за ноябрь 2025 года;

плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год при выкупе норматива по платежам до 100 МРП.

