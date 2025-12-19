#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
513.55
602.09
6.42
Финансы

Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 декабря

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 15:53 Фото: freepik
В Казахстане 22 декабря 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 декабря 2025 года необходимо представить следующие ФНО:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за ноябрь 2025 года;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в ноябре 2025 года);
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год (по платежам до 100 МРП при получении разрешения в ноябре 2025 года);

Кроме того, нужно уплатить:

  • НДС в ЕАЭС за ноябрь 2025 года;
  • акциз, в том числе по импорту товарам из ЕАЭС за ноябрь 2025 года;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год при выкупе норматива по платежам до 100 МРП.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
