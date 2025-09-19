Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 сентября
В Казахстане 22 сентября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.
Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 сентября 2025 года необходимо представить налоговую отчетность за август 2025 года:
- ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
- ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками, если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в августе 2025 года;
- ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в августе 2025 года;
Также необходимо уплатить за август 2025 года:
- НДС в ЕАЭС;
- акциз, в том числе по импорту из государств-членов ЕАЭС;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год по объемам платежей до 100 МРП.
