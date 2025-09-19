#АЭС в Казахстане
Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 22 сентября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 11:47 Фото: freepik
В Казахстане 22 сентября 2025 года истекает срок представления налоговой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 22 сентября 2025 года необходимо представить налоговую отчетность за август 2025 года:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками, если договор о землепользовании заключен или получена лицензия на ТПИ в августе 2025 года;
  • ф. 870.00 – Декларация по плате за негативное воздействие на окружающую среду по объемам платежей до 100 МРП при получении разрешения в августе 2025 года;

Также необходимо уплатить за август 2025 года:

  • НДС в ЕАЭС;
  • акциз, в том числе по импорту из государств-членов ЕАЭС;
  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 год по объемам платежей до 100 МРП.
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
10:21, 10 сентября 2025
Квитанции по коммунальным платежам будет формировать единый расчетный центр
Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам
14:37, 03 сентября 2025
Реестр казахстанских товаропроизводителей будут вести согласно правилам
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
