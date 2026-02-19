#Референдум-2026
Финансы

Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 февраля

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 11:17 Фото: freepik
В Казахстане 20 февраля 2026 года истекает срок представления ФНО и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 февраля 2026 года необходимо представить следующую налоговую отчетность:

  • ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2026 года;
  • ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками на 2026 год.

Кроме того, нужно уплатить за январь 2026 года:

  • НДС в ЕАЭС;
  • акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС.
