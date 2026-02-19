Срок представления налоговой отчетности и уплаты ряда налогов истекает 20 февраля
Фото: freepik
В Казахстане 20 февраля 2026 года истекает срок представления ФНО и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что не позднее 20 февраля 2026 года необходимо представить следующую налоговую отчетность:
- ф. 328.00 – Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за январь 2026 года;
- ф. 851.00 – Расчет сумм текущих платежей по плате за пользование земельными участками на 2026 год.
Кроме того, нужно уплатить за январь 2026 года:
- НДС в ЕАЭС;
- акциз, в том числе по импортированным товарам из ЕАЭС.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript