Рекорд доверия: за 2025 год в Отбасы банке открыт 1 миллион новых депозитов

В течение года казахстанцы открыли почти 1 миллион новых депозитов. Это самый высокий показатель за всю историю банка. Ранее ежегодно казахстанцы в среднем открывали порядка 600 тысяч сберегательных счетов.

Рекорд показывает, что казахстанцы доверяют Отбасы банку, а его жилищные программы остаются самыми доступными для населения.

Сегодня в Отбасы банке на свое жилье копят 3,4 млн казахстанцев. Владельцы депозитов, активно накапливая средства, в ближайшее время планируют купить жилье по доступным условиям и повернуть ключ в замке собственной квартиры. В 2025 году этот момент уже наступил для 74 386 клиентов Отбасы банка. При этом каждый третий заемщик банка в 2025 году стал владельцем первого в жизни жилья.

"Начиная с начала 2000 годов в Казахстане ежегодно рождалось от 250 тысяч детей. Многие из них выросли, зная, что родители приобрели их первую квартиру благодаря именно Жилстройсбербанку. И теперь уже дети наших самых верных вкладчиков открывают депозиты, активно их пополняют и мечтают о собственном жилье. Они выросли вместе с банком. Мы видим, как формируется преемственность, как система сбережений работает десятилетиями, помогая одной семье за другой осуществлять важнейшую жизненную цель – покупку жилья. И именно ради этого Отбасы банк продолжает развиваться, меняться и быть надежным для каждого поколения", – отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Фото: АО "Отбасы банк"

Одним из главных драйверов интереса к депозитам стала программа "Наурыз". Она запущена по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и второй год успешно работает в Казахстане. За это время новоселье отметили 15 387 граждан. Для кого-то купленное жилье стало местом, где создалась семья или впервые прозвучал детский смех.

Программа "Наурыз" учит граждан заранее готовиться к покупке жилья с помощью накоплений. Ведь именно бережливость помогает вкладчикам получать займы в Отбасы банке по более низким ставкам. Также накопления в системе жилищных строительных сбережений позволяют через несколько лет снизить ставку по займу.

В Год рабочих профессий Отбасы банк поддержал граждан, которые трудятся на заводах, фабриках, производствах, и впервые в Казахстане запустил новое направление – "Наурыз Жұмыскер". С его помощью новоселье отметили 2546 человек.

Еще одно важное событие для банка 2025 года – он стал Национальным институтом развития. Это принципиально расширило его роль в реализации государственной жилищной политики. В рамках этой трансформации банк интегрировался с 16 государственными базами данных. Он оцифровал и автоматизировал процессы учета и распределения жилья для очередников и запустил отдельную цифровую платформу orken.otbasybank.kz. Она сделала систему распределения жилья более прозрачной.

Отбасы банк впервые в статусе национального института развития уже начал распределение арендного и кредитного жилья в регионах. Сейчас областные акиматы передали для этого банку 7715 квартир. В итоге новоселье уже отмечают в Павлодарской, Акмолинской, Жетысуской областях, на подходе – Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Улытауская, Карагандинская, Абайская и Кызылординская области.

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг банка по депозитам в национальной валюте на уровне Baa1. Прогноз по рейтингу – "Стабильный".

Fitch Ratings подтвердил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте на уровне "BBB". Прогноз по рейтингу "Стабильный".

По мнению Fitch Ratings, у Отбасы банка высокий запас капитала, хорошая ликвидность и сильное качество кредитов. Так, у банка один из самых низких уровней NPL среди БВУ. Величина займов с просрочкой платежей свыше 90 дней в кредитном портфеле равна 0,12% при среднем уровне 3,54% по рынку.

Доля банка в 2025 году в общем объеме выданных займов на строительство и приобретение жилья составляет 57%. Отбасы банк занимает 4-е место по активам и 5-е место по собственному капиталу среди казахстанских БВУ. Кредитный портфель Отбасы банка на конец года равен 3 994 413 млн тенге.