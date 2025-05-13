1000 казахстанцев открыли счета в первые сутки старта системы "Келешек" в Отбасы банке

1000 казахстанцев открыли образовательные счета в первые сутки старта системы "Келешек" в Отбасы банке.

Первым в Казахстане участником системы "Келешек" в Отбасы банке стал 5-летний Ибрагим Адилбек. Для этого его отец Багдат Ерубаев открыл сыну образовательный депозит "AQYL".

Теперь на счет маленького казахстанца государство начислит стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП, или 235 920 тенге. Чтобы сохранить его, семье необходимо будет ежегодно пополнять депозит на минимальную сумму 24 МРП, или 94 368 тенге. Дополнительно на сберегательный счет ребенка будут начисляться вознаграждение от Отбасы банка и премия государства.

"Чтобы стать участником системы "Келешек", нужно открыть образовательный депозит "AQYL". Я это сделал в отделении Отбасы банка. Для нашей семьи это доступный способ накопить на образование сына и помочь ему получить достойную профессию. Даже если сын будет учиться бесплатно, то свои накопления он сможет направить на покупку жилья", – делится Багдат Ерубаев.

Фото: из личного архива Багдата Ерубаева

Открыть депозит "AQYL" для участия в добровольной накопительной системе "Келешек" можно в Отбасы банке с 12 мая 2025 года. За сутки это уже сделали родители 1000 казахстанских детей.

"Самый главный актив человека – это образование. Казахстан – одна из немногих стран, которая поддерживает инвестиции родителей в образование, создавая единую добровольную накопительную систему "Келешек".Теперь выделяется стартовый капитал. Отбасы банк активно помогает осознанным родителям открывать образовательные депозиты. Сейчас это можно сделать на портале otbasybank.kz, по видеозвонку, в отделениях банка и с помощью консультантов. В ближайшие 10 дней услуга станет доступна в нашем мобильном приложении Otbasy bank", – рассказала председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.





Фото: Отбасы банк

Четыре способа открыть образовательный накопительный вклад "AQYL" в Отбасы банке и стать участником системы "Келешек":

На портале otbasybank.kz. Для этого нужно зайти в личный кабинет, затем пройти на вкладку "Мой банк", затем на "Депозиты". Далее нажать на кнопку "Новый депозит" и открыть "AQYL". Через видеозвонок на сайте банка hcsbk.kz. В отделениях банка. С помощью консультантов. Выбрать консультанта в своем городе можно, пройдя по ссылке https://hcsbk.kz/ru/network-agents/.

Для открытия депозита "AQYL" больше половины клиентов воспользовалась услугами консультантов банка. Они мобильны и могут оказать услуги в удобном для вкладчика месте. Акмарал Канагатова с консультантом банка встретилась возле своего дома и открыла образовательный депозит 5-летнему сыну. Ребенок мечтает стать врачом.

"Я хочу заранее позаботиться о будущем образовании своего ребенка. Депозит "AQYL" и накопительная система "Келешек" – хорошая возможность исполнить мечту сына. Радует, что государство поможет нам, родителям, накопить на качественное образование. Ведь это наши будущие высококлассные специалисты", – делится Акмарал Канагатова.

Условия депозита "AQYL":

ставка вознаграждения 13,58% (ГЭСВ от 14,5%).

премия государства: для всех категорий вкладчиков – 5%. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей – 7%.

размер обязательного первоначального взноса при открытии депозита равен 3 МРП, или 11 796 тенге (в 2025 году). Для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей первоначальный взнос отсутствует.

Какую сумму начислит государство детям в рамках программы "Келешек" на депозит "AQYL"?

Стартовый образовательный капитал составляет 60 МРП, или 235 920 тенге в 2025 году.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стартовый образовательный капитал составляет 120 МРП, или 471 840 тенге в 2025 году.

Стартовый образовательный капитал от государства в размере от 235 920 тенге за 2025 год будет начислен детям, кому в этом году исполняется 5 лет.

Что делать тем, у кого уже открыты депозиты "AQYL" в Отбасы банке?

Родителям детей, кому в первом полугодии 2025 года исполняется 5 лет, необходимо будет с 15 мая 2025 года по 30 июня 2025 года в личном кабинете на портале otbasybank.kz подписать дополнительное соглашение к имеющемуся депозиту "AQYL". В этом случае стартовый образовательный капитал будет зачислен на уже действующий депозит. Деньги поступят в срок до 31 августа 2025 года.

Детям, которым исполнится 5 лет в период с 1 июля по 31 декабря, также нужно будет подписать в этом году дополнительные соглашение. Средства поступят до 28 февраля 2026 года.

В каких случаях стартовый капитал от государства возвращается в бюджет?

Чтобы сохранить стартовый капитал от государства, родителям необходимо будет делать ежегодные взносы на депозит "AQYL" до совершеннолетия своих детей либо до момента поступления в организацию образования.

Минимальный взнос за год составляет 24 МРП, или 94 368 тенге в 2025 году.

Для детей из категории социально уязвимых слоев населения – 12 МРП, или 47 184 тенге в 2025 году.

На депозит "AQYL", открытый на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, делать обязательные ежегодные взносы не нужно.