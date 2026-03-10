#Референдум-2026
Общество

Глава "Отбасы банка" ответила на критику ипотечных программ

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 13:45 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на пресс-конференции в правительстве 10 марта 2026 года рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать новых жилищных программ, передает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующий вопрос задали журналисты.

"Я читаю в социальных сетях, наоборот, критику, что, когда очень много программ – "Камкор", "Елорда Жастары", "Наурыз", "Наурыз Жұмыскер", люди начинают немножко путаться в сроках, в процентных ставках. Поэтому есть очень много просьб, наоборот, унифицировать все программы, сделать их одинаковыми", – сказала Ляззат Ибрагимова.

При этом она указала на эффективность льгот для застройщиков, которые будут строить жилье с "чистовой" отделкой.

"Помните, был у меня тезис такой, что абсолютная инновация казахстанская – строить в "черновой" отделке. И вы знаете, вот такой шаг показал конкретный результат. Из 8 600 в прошлом году более 70% – это было жилье на "Баспана Маркет", которое застройщики сделали в чистовой отделке, и его, соответственно, выбрали наши заемщики", – резюмировала она.

Ранее Ляззат Ибрагимова рассказала, что будет с ценами на жилье в Казахстане. По ее словам, сильное давление на рынок недвижимости оказывает высокая рождаемость в начале 2000-х годов.

