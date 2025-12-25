Сегодня 40% заемщиков в портфеле БРК – новые клиенты

В АО "Банк Развития Казахстана" прокомментировали критику, озвученную на заседании Мажилиса по результатам проверки ВАП 2019-2023 года.

Как пояснила пресс-служба, Банк ведет планомерную работу по диверсификации кредитного портфеля путем расширения охвата поддерживаемых предприятий, приоритетных отраслей экономики, а также вовлечения иных кредиторов в совместное финансирование значимых для социально-экономического развития проектов.

Данный процесс требует времени, поскольку проекты, финансируемые БРК, в большинстве своем представляют собой крупные капиталоемкие заводы и фабрики с длительным сроком окупаемости. Каждый такой проект занимает значительную долю в кредитном портфеле Банка, исторически сформированном за период его деятельности.

Так, для диверсификации кредитного портфеля БРК были приняты конкретные меры:

внедрена цифровая платформа подачи и отслеживания заявок, обеспечивающая доступ предпринимателей из любого региона страны;

сотрудники Банка активно взаимодействуют с бизнесом, проводятся выездные встречи и инициативные консультации, что расширило клиентскую базу: на сегодня 40% заемщиков – это новые клиенты Банка;

срок рассмотрения заявок по крупным проектам сокращен со 153 до 60 дней;

расширены возможности по предоставлению заемных ресурсов: внедрено синдицированное кредитование совместно с БВУ, что позволило увеличить объем финансирования крупных инвестиционных проектов;

с 2025 года установлена единая процентная ставка 12,6% годовых в тенге по инвестиционным проектам, обеспечившая предсказуемость условий и упрощение доступа бизнеса к долгосрочному финансированию.

БРК также публикует на корпоративном сайте данные о конечных бенефициарах всех профинансированных заемщиков, в том числе находящихся на рассмотрении. Вся информация находится в открытом доступе, что обеспечивает контроль со стороны общества и подтверждает приверженность единым принципам финансирования. Это результат масштабной трансформации деятельности, направленной на повышение прозрачности и расширение инструментов финансирования.

Каждый проект рассматривается на основе его соответствия мандату БРК, экономической эффективности и уровню социально-экономического эффекта. Такой подход обеспечивает равные условия для всех заемщиков.